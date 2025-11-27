Este jueves 27 de noviembre de 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó cómo están los índices de pobreza laboral en México, según los datos al tercer trimestre de este año.

Aquí te informamos a qué se refiere la pobreza laboral, si es que bajó en el país y cuáles son los estados que tienen más población en esta situación.

En datos

La pobreza laboral es un indicador de corto plazo que mide el porcentaje de población cuy o ingreso laboral per cápita es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria.

De acuerdo con el INEGI, es equivalente a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos.

Los indicadores se calculan con base en los microdatos de la E ncuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Para calcular las cifras se usan elementos de medición de la Pobreza Multidimensional (PM), pues considera el ingreso como un elemento central del bienestar económico de las personas.

¿Cómo está la pobreza laboral en México?

El INEGI reveló hoy que la pobreza laboral disminuyó 0.8 puntos porcentuales del tercer trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2025: a nivel nacional pasó de 35.1 a 34.3.

Pero además, en el ámbito rural disminuyó 0.1 puntos porcentuales: pasó de 48.5 a 48.4%.

Por su parte, en el ámbito urbano disminuyó 0.5 puntos porcentuales: pasó de 30.7 a 30.2%

Agregó que en el ámbito nacional, la diferencia trimestral de la pobreza laboral respecto al segundo trimestre de 2025 fue de -0.8 puntos porcentuales: pasó de 35.1 a 34.3%. Para los ámbitos rural y urbano, la disminución en el mismo periodo fue de 0.7 y 0.6 puntos porcentuales, respectivamente.

¿Cuáles son los estados con mayor pobreza laboral?

Otro de los datos dados a conocer por el INEGI son los estados con más población en situación de pobreza laboral, así como los de menores índices:

Las entidades federativas con mayor porcentaje de población en situación de pobreza laboral durante el tercer trimestre de 2025:

Chiapas, con 61.1%

Oaxaca, con 58.1%

Guerrero, con 52.3%

Mientras que las de menor porcentaje fueron:

Baja California Sur, con 13.4%

Colima, con 18.4%.

Quintana Roo, con 19.4%.

Estas son las entidades con disminución de pobreza laboral

Entre el tercer trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025, la pobreza laboral disminuyó en 24 entidades. Las entidades donde se registraron las mayores disminuciones anuales fueron:

Tlaxcala, con 5.6 puntos porcentuales

Aguascalientes, con 5.2

Hidalgo, con 4.5

En contraste, las tres entidades con mayor aumento durante el mismo periodo fueron:

San Luis Potosí, con 5.5

Veracruz, con 3.1

Durango, con 2.4

