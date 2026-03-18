Exalcalde de Tequila, Diego N, Logra Suspensión Definitiva Contra Vinculación a Proceso

Dos jueces federales del Estado de México concedieron, por separado, suspensiones definitivas para el exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego “N”, aunque estas resoluciones no implican su libertad.

En la página del Órgano de Administración de Justicia se informa que el juez Tercero de Distrito en Materia Penal, Jorge Adrián Cruz Flores, concedió la suspensión definitiva, en el juicio de amparo que Diego “N” interpuso en contra del auto de vinculación a proceso que un juez de control del estado de México le dictó en febrero pasado.

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Por otra parte, el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, concedió la suspensión definitiva al exalcalde de Tequila, como parte del juicio de amparo que el detenido promovió contra le medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que se le impuso.

Alcalde Tequila Diego Rivera Navarro Ingresa Penal Almoloya Altiplano

¿De qué se le acusa al ex edil?

Diego “N” enfrenta proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado, en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como “El Altiplano”, en el Estado de México.

Las investigaciones señalan que el alcalde presuntamente lideraba una red de corrupción al interior del Ayuntamiento de Tequila, mediante la cual funcionarios municipales habrían extorsionado a empresarios y comerciantes de la región, además de participar en el desvío de recursos públicos.

La primera denuncia en su contra fue interpuesta por una empresa tequilera. Posteriormente, se abrieron nuevas carpetas de investigación en el área de Visitaduría por presuntas amenazas y actos de violencia política.

Durante su audiencia inicial, celebrada el 6 de febrero, se expuso que el edil presuntamente exigía cobros por “derecho de piso” a pequeños y medianos comerciantes, así como a empresarios del sector tequilero. Las cantidades, según lo señalado, iban desde 500 pesos hasta varios millones, dependiendo del giro del negocio, bajo el argumento de que dichos recursos serían destinados al municipio.

Además, en mayo de 2025, Diego “N” fue requerido para declarar ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco, tras la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco en un evento público en Tequila, donde se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del CJNG.

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