Plataforma Inai Estaba Llena de Virus y Troyanos: Revelan Motivos de Fallas en el Sitio

En la mañanera de hoy, 24 de octubre de 2025, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, revelaron por qué fallaba la Plataforma Nacional de Transparencia del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En ese sentido. Raquel Buen Rostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el sistema del INAI tenía graves fallas de seguridad, programas antiguos y archivos extraviados.

Video: Arranca "Transparencia para el Pueblo", el nuevo órgano que reemplaza al INAI

PNT tenía virus y troyanos

De acuerdo con Buenrostro, al ingresar al portal del INAI se redirigía a sitios ajenos, como páginas de ventas en línea, juegos y casinos, debido a la infiltración de software malicioso.

Especificó que estaba comprometida por:

Virus.

Troyanos.

Fallas estructurales que afectaban su funcionamiento.

Nota relacionada: INAI Desaparece; Se Crea Comité de Transferencia para el Cambio a la Secretaría Anticorrupción.

La funcionaria explicó que los sistemas del INAI no recibían mantenimiento, presentaban problemas de seguridad y de arquitectura y operaban con programas obsoletos, algunos desde 2003 y 2010, lo que vulneraba su integridad y la de la información pública.

En el proceso de entrega y recepción se detectó que faltaban expedientes originales, muchos de ellos incompletos o sin relación física con los registros.

Asimismo, informó que se citó a comparecer a todos los comisionados del INAI, de los cuales solo uno no asistió, por lo que se levantó el acta correspondiente para el deslinde de responsabilidades administrativas.

Pese a las irregularidades encontradas, Buenrostro aseguró que la plataforma no ha cambiado en su esencia, pero se mejoró la búsqueda y el seguimiento de solicitudes. Ahora el sistema permite consultar todo el flujo de una resolución, desde el inicio de una queja hasta su cumplimiento.

Historias recomendadas:

FBPT