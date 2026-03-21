Familia de Mujer que Murió en Refinería Identifica Sitio Donde Supuestamente Inició el Fuego

La familia de la mujer trabajadora de Pemex que falleció en el incendio reportado la madrugada del martes en la barda perimetral de la refinería Dos Bocas, Tabasco, platicó con N+ para identificar, con base en imágenes, el sitio donde presumiblemente inició el fuego.

La familia radica en Cunduacán, a 60 kilómetros de la refinería.

Karla Gómez Jiménez, hermana de Diana, víctima del incendio en la refinería indicó:

“Cuando abrimos la puerta, nos llegó un olor demasiado fuerte de gas, nosotros estamos acostumbrado a que enfrente de nosotros está la refinería, siempre hay un olor así, fuerte de químicos, pero de ese día, era demasiado fuerte”

Karla se encontraba laborando al interior de la Refinería Olmeca la madrugada del martes pasado, sin saber que el incendio le arrebataría la vida a su compañera de trabajo y hermana Diana Cecilia Gómez Jiménez, una de las 5 personas que fallecieron por el incendio en la refinería del martes 17 de marzo.

Las dos trabajaban como guardias de seguridad de SIPPSA, una empresa privada que da servicio a Pemex y se desplazaban en el auto de su empresa, vehículo que habitualmente conducía su supervisor Ezequiel Muñoz, también fallecido en el incendio.

Video: Familia de Trabajadora que Falleció en Incendio en Refinería Identifica Sitio Donde Presumiblemente Inició el Fuego

Lugar del incendio

Luego de varios días del incendio, Karla identificó en un video el lugar de incendio que le quitó la vida a su hermana.

Al ver un video donde se observa la zona del incendio, Karla Gómez Jiménez, hermana Diana, ubica el sitio donde estaba el coche quemado:

"Sí, aquí está. Donde están esas 6 bolitas y se ve el árbol que está quemado, enfrente hay una caseta, aquí en esta curvita es donde está el árbol, donde fue el incendio”

Desde el aire, 50 metros afuera de la barda perimetral de la refinería y a 150 metros de altura, se ve la zona siniestrada: en el sitio se observan rastros de la combustión del hidrocarburo.

“Este árbol es el árbol que está quemado, de hecho, ahí fue donde encontraron, en esa parte, el cuerpo de mi hermana”, señala en el video Karla Gómez.

Luego de qué este jueves sepultaran a Diana, la familia Gómez Jiménez recibió al equipo de N+ en su domicilio, en el poblado La Libertad, municipio de Cunduacán, a 60 kilómetros de la refinería.

A Diana le sobreviven sus dos hijos menores de edad, su madre y tres hermanas, su padre falleció en enero de este año.

“Nunca dejó de luchar por sus hijos, siempre buscaba la manera de traer un ingreso a la casa, porque sabía que nosotros éramos responsables de mi padre, porque mi padre ya no trabajaba, estaba discapacitado de su vista”, afirma Karla.

Hasta este viernes, la familia Gómez Jiménez asegura no haber recibido asesoría ni apoyo de las autoridades.

Blanca Estela Gómez hermana de Diana, explica:

“Nos dijeron que ellos se iban a hacer cargo de los gastos fúnebres, que los gastos fúnebres se tomaron de la póliza de seguros del vehículo. Ellos trajeron mercancía, unos pollos y la corona en apoyo de la familia, solo eso”

SIPPSA, empresa, contratista de Diana y Karla no respondió la solicitud de entrevista.

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Con información de Francisco Santa Anna

LECQ