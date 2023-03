Muere familia al incendiarse su casa en Baja California

Siete integrantes de una familia murieron en la colonia Camino Verde en Tijuana, Baja California, al incendiarse su vivienda.

El Departamento de Bomberos informó que el incendio inició la madrugada de este martes en una casa de la calle Diógenes.

Rafael Carrillo, director de Bomberos de Tijuana, indicó:

El inicio del fuego fue en el tercer nivel, que es donde estaban los 6 cuerpos apilados o resguardados. Eso ya nos habla de que no pudieron escapar porque, probablemente el fuego los acorraló y no pudieron hacer más; el otro cuerpo, de un adulto, no sabemos dónde se encontraba, pero estaba en el segundo nivel