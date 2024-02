En el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, el gobierno de México inició el programa 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres.

En ese sentido la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado a los congresos locales y a las entidades federativas para que promuevan la homologación del tipo penal del feminicidio y se homologuen los protocolos de investigación pericial y ministerial.

Necesitamos un solo tipo penal porque en unos lados dicen que feminicidio es una cosa y en otros lados lo tienen de manera distinta y eso afecta a la hora de que un ministerio público o un juez sanciona ese delito, el llamado es hacer un solo tipo penal

La funcionaria agregó que "en Oaxaca es un tipo penal de feminicidio y en Baja California es otro tipo o en la Ciudad de México es distinto. Entonces, tenemos que hacer uno solo donde se tomen en cuenta las diferentes variables; digamos que si en un lugar se toma de acuerdo el origen étnico, pues en otro lugar también”.

Acompañada de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, así como de Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, y Fabiola Alanís, comisionada de la CONAVIM, la titular de la SSPC reveló que el 80% de los feminicidas son personas conocidas o cercanas de la víctima.

Buscan promover el empoderamiento de las mujeres

“Lamentablemente y hay que decirlo, el 80% de los feminicidios son de personas cercanas a la víctima y digo eso porque son sus parejas, sus esposos, sus amigos, sus compañeros de trabajo y entonces eso es lamentable. Eso no se debe repetir, no tiene que darse, porque se supone que son las personas cercanas qué más quieren a las mujeres; entonces esto no tendría por qué ocurrir”, explicó Rosa Icela Rodríguez.

Las funcionarias federales resaltaron que durante estos 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres se buscará promover el empoderamiento para que todas tengan una vida libre de violencia y acceso a la justicia; así como buscar que los hombres dejen de ser parte del problema y pasen a ser parte de la solución.



Con información de Bogdán Castillo

