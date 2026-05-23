FGR Citó Como Testigos a Autoridades de Chihuahua y Sinaloa, Aclara Segob

La Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República (FGR) a funcionarios de Chihuahua y Sinaloa forman parte de un procedimiento ministerial y tienen el carácter de comparecencias en calidad de testigos.

A través de un posicionamiento, la dependencia federal señaló que la FGR actúa con autonomía constitucional y que las diligencias se realizan con sustento legal, descartando que exista algún interés político detrás de las investigaciones.

“Tal y como lo hizo de nuestro conocimiento la Fiscalía General de la República, que es un órgano constitucional autónomo, sus actuaciones se desarrollan con fundamento en la ley y no tienen interés político”, indicó la Segob.

¿A qué funcionarios citó la FGR?

La aclaración se dio luego de que la Fiscalía confirmara este sábado la emisión de citatorios a diversas autoridades de los estados de Chihuahua y Sinaloa, en el marco de investigaciones federales en curso.

En el caso de Sinaloa, la FGR informó que las indagatorias derivan de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, contra 10 ciudadanos mexicanos originarios de esa entidad. Entre los señalados se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con la dependencia, las personas relacionadas con la investigación están siendo llamadas a rendir entrevista ante el Ministerio Público Federal con el propósito de avanzar “con seriedad y exhaustividad” en el caso.

Por otra parte, la Fiscalía también confirmó que dentro de la investigación abierta en Chihuahua fueron citados a comparecer como testigos la gobernadora Maru Campos y el exfiscal general de la entidad.

Maru Campos Comparecerá ante la FGR

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