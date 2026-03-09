FGR Informa Sobre Detención de Homicida del Exgobernador Colima y Decomiso de Droga

El Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara da un mensaje a medios sobre distintos hechos de seguridad en el país, tras operativos del Gabinete de Seguridad y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El vocero de la FGR informó sobre la detención de Hilario "N", presunto homicida del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos, asesinaro ocurrido en 2010.

Así como el decomiso de droga en Sinaloa y otros estados.

En breve más información...