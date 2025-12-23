Hoy Última Reunión para Poner Fin a Huelga en Monte de Piedad: ¿Abren Sucursales Mañana?

Nacional Monte de Piedad cumple 84 días en huelga este martes 23 de diciembre de 2025, mientras trabajadores sindicalizados continúan el diálogo con la administración de la institución de asistencia privada en busca de una solución al conflicto laboral.

Por quinta ocasión, los integrantes del Sindicato de Trabajadores de Nacional Monte de Piedad buscan llegar a un acuerdo con la administración para levantar el paro.

En el encuentro de ayer no se logró poner fin a la huelga.

De no llegar a un acuerdo, la huelga se extenderá hasta 2026.

Mientras tanto, los millones de usuarios de Nacional Monte de Piedad continúan en vilo en espera de poder recuperar sus prendas empeñadas.

Así inició la huelga en Nacional Monte de Piedad

Fue el pasado primero de octubre cuando los trabajadores sindicalizados estallaron la huelga en las más de 300 sucursales de Nacional Monte de Piedad, acusando una serie de incumplimientos al contrato colectivo de trabajo (CCT) de 2024.

Desde el inicio del paro de labores, la institución de asistencia privada ha argumentado que los acuerdos y demandas laborales, como horas extras y otras condiciones, representan una carga financiera insostenible, por lo que busca una modificación del CCT para evitar la quiebra.

¿Qué pasará con los miles de objetos empeñados?

Ante el cierre de sucursales, los usuarios de la institución de asistencia privada se vieron obligados a pagar un refrendo adicional o a liquidar sus adeudos, pero sin poder recuperar sus pertenencias.

Nacional Monte de Piedad informó que los usuarios pueden realizar sus pagos a través de medios alternos como Mi Monte Web, Mi Monte App, sucursales Banamex o su banca en línea, tiendas Oxxo y transferencias vía SPEI, generando previamente sus referencias de pago en las plataformas digitales oficiales.

"Sus artículos se mantendrán seguros en las bóvedas de nuestras sucursales durante los días de suspensión del servicio", aseguró la institución, toda vez que únicamente se podrán recuperar las prendas cuando se reanunden las operaciones.

