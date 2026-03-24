Fiscalía de Tabasco Tiene 15 Días para Acusar a Hernán “N” por Secuestro y Extorsión

A partir de este martes, la fiscalía de Justicia de Tabasco cuenta con 15 días para presentar la acusación formal ante juez de control de Tabasco, contra Hernán “N”, el exsecretario de Seguridad Pública de esa entidad.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, Efraín Reséndez, informó que este martes se venció el plazo de la investigación complementaria, por lo cual la fiscalía podrá presentar la acusación contra Hernán “N”, vinculado a proceso penal por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión agravados.

Efraín Reséndez, magistrado presidente Tribunal Superior de Justicia de Tabasco (material redes sociales): “O sea, hoy fue la fecha fijada para el cierre de proceso de investigación. Posteriormente el fiscal, fiscalía tendrá 15 días hábiles, ¿sí?, para formular ya lo que es la acusación”.

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La Fiscalía de Tabasco tuvo 6 meses para realizar la investigación

La fiscalía de Justicia de Tabasco deberá presentar por escrito la acusación formal, donde confirmará con los datos de prueba que reunió durante 6 meses, los cargos que presentó contra el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, para que fuera vinculado a proceso penal.

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Entrevistado al término de un evento, en el Centro de Convenciones de Tabasco, el magistrado presidente dijo que a partir de que la Fiscalía del Estado presente la acusación, entonces se iniciará el juicio contra Hernán “N”.

Efraín Reséndez, magistrado presidente Tribunal Superior de Justicia de Tabasco (material redes sociales): “Ahí va a iniciar el juicio, va a iniciar el juicio, depende de todo lo que se vaya promoviendo durante todo el juicio”.

El funcionario explicó que el juicio contra Hernán “N”, seguirá siendo de manera virtual, debido a que el detenido se encuentra preso en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como “El Altiplano”, en el Estado de México, desde donde se conectará vía remota.

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