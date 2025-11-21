Fotos de la Llegada de 'El Licenciado' al Altiplano: Estos Son los Delitos que le Imputan
Este viernes, elementos de la SSPC trasladaron a 'El Licenciado' al Centro Federal de Reinserción Social Número 1, conocido como "El Altiplano"
La mañana de hoy, 21 de noviembre de 2025, circularon fotos del momento en que Jorge Armando "N", conocido como El Licenciado, fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 1 "El Altiplano".
El Licenciado es señalado como el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Los delitos que le imputan son:
- Homicidio calificado.
- Lesiones calificadas.
¿Quién es Jorge Armando "N", alias "El Licenciado"?
El Licenciado, quien es señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, durante un evento de Día de Muertos en el municipio de Uruapan, Michoacán, está ligado a la célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El pasado miércoles 19 de noviembre de 2025, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer que El Licenciado coordinó la operación del ataque armado contra Carlos Manzo, por medio de un grupo de mensajería móvil, en N+ te detallamos lo que informó: García Harfuch Anuncia Detención de Un Presunto Autor Intelectual del Homicidio de Carlos Manzo.
En breve más información.
