Marcia Nava estuvo casada casi 40 años con Roberto Ramírez. Él falleció en 2020 víctima de COVID-19, y ella no ha podido cobrar su pensión por viudez en más de dos años porque ante el ISSSTE está dada de alta como viuda otra mujer, pese a no contar con documentos que avalen vínculo alguno con el derechohabiente fallecido.

“No aparece que mi esposo haya solicitado el alta, que esté el consentimiento de él, cosa que no ha podido demostrar el ISSSTE, pero tampoco me da la pensión ya les exhibí copia certificada del acta de matrimonio… No han dado respuesta, no dan validez a mis documentos. Tenemos una resolución del Poder Judicial donde me nombran única beneficiaria de todos los derechos laborales de Roberto Ramírez, que es mi esposo, simplemente guardó silencio el ISSSTE”, aseguró Marcia Nava, víctima de fraude.

Derechohabientes y pensionados del ISSSTE denunciaron estos fraudes a la seguridad social y desfalco al patrimonio del Instituto y al Estado, cometidos, al parecer, por funcionarios públicos, al dar de alta en su sistema a viudas para cobrar pensiones por viudez.

Marcia halló a la supuesta viuda con ayuda de un investigador

Marcia contrató a un investigador privado y narra que halló a la supuesta viuda falsa, Guadalupe Miranda Ávila, quien se negó a acudir ante el ISSSTE a hacer la aclaración.

Marcia presentó una denuncia ante la FGR que a su vez requirió al ISSSTE la documentación presentada para tener dada de alta como beneficiaria a Guadalupe Miranda.

El ISSSTE respondió:

Debido a que el registro se realizó hace 32 años, no existe bitácora que proporcione información sobre la documentación que sirvió de soporte para darla de alta

“La institución tiene que responsabilizarse del manejo y resguardo de todos nuestros datos… independientemente de que la institución diga ‘no los tengo, ya tiene 30 años’, o puede tener 90 años y es tu obligación conservarlos”, precisó Margarita Palomino, especialista en Derecho de la UNAM.

Marcia no ha tenido acceso a una pensión complementaria, a la que tenía derecho su esposo por haber trabajado más de 30 años en el Poder Judicial.

“Me llegan estados de cuenta de mi esposo, de la Afore, y ahí aparecen las cantidades, los rendimientos, entonces pues debo entender que los fondos siguen ahí, pero mi temor es ¿en qué momento desaparecen esos fondos?”, explicó Marcia.

Supuesta esposa cobra pensión

A la familia Ugalde Segundo le pasó lo mismo. A la muerte de uno de sus integrantes, se dio de alta en el sistema a una supuesta esposa que ha cobrado pensión por lo menos durante dos años y medio. El derechohabiente, aseguran, fue soltero toda su vida.

“Es mi hermano Antonio Ugalde Segundo… esta viuda de nombre Claudia Ivonne Luna Mérida utilizó un acta de matrimonio falsa… mi hermano jamás contrajo matrimonio”, aseguró Pedro Ugalde Segundo, hermano de derechohabiente del ISSSTE.

Especialistas aseguran que los registros de viudas falsas representan actos de corrupción.

“Esto necesariamente está coludido con personal o con personas que están, o estuvieron, dentro de la propia institución”, dijo Margarita Palomino, especialista en Derecho UNAM.

La pandemia acrecentó el fenómeno. Así lo refieren testimonios al exterior de las oficinas de atención a pensionados.

“Era una situación de mi compañerita… apareció después de 6 meses otra persona diciendo que era esposa de mi compañero Hugo Gasca, que ya falleció por covid-19, aparece una supuesta esposa y ya le recortaron a la mitad la pensión al niño”, detalló María Guadalupe Santana, beneficiaria ISSSTE.

El ISSSTE declinó la solicitud de entrevista. Su directora de Comunicación Social, Alma Rosa Rivera, respondió a través de un mensaje de texto a nombre del instituto:

El ISSSTE otorga la transmisión de pensión por viudez a aquellas esposas, esposos, concubina o concubino, registrados en vida por el servidor público o aquellos que una autoridad jurisdiccional lo reconozca como beneficiario de la pensión, en ese sentido el Instituto se apega a la normatividad vigente, los casos como el que manifiesta deben de ser resuelto de manera personal y directa por el posible afectado ante la instancia legal competente

Con información de Sarahí Méndez

