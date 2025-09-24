Frente Frío 4 se Convertirá en Estacionario; Azotará con Granizo y Lluvia a Estos Estados

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó por el Frente Frío número 4 que impactará cuatro estados con fuertes lluvias y caída de granizo.

La Conagua detalló, que para este jueves 25 de septiembre, dicho frente se extenderá sobre la frontera norte y noreste de la República Mexicana, interaccionará con un canal de baja presión, ocasionando lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además se prevén vientos fuertes y la posible formación de torbellinos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Mientras que para el viernes 26 de septiembre, el frente número 4 se extenderá con características de estacionario sobre el norte y noreste del país, y mantendrá interacción con un canal de baja presión, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Además, se prevé un descenso de la temperatura en las entidades mencionadas.

Clima: ¿Dónde lloverá hoy 25 de septiembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Sinaloa (centro y sur), Nayarit y Chihuahua (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Baja California Sur, Sonora, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Campeche.

Clima: ¿Dónde lloverá el 26 de septiembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Sonora (centro y sur), Sinaloa (norte y costa), Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Guerrero y Tabasco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Chiapas.

