Frente Frío 42 y Aire Polar Provocarán Temperaturas de Hasta -5 Grados con Heladas

El frente frío núm. 42 y su masa de aire polar asociada se desplazarán sobre la vertiente del golfo de México, en interacción con un canal de baja presión en el sureste mexicano y la corriente en chorro subtropical. Estas condiciones provocarán chubascos y lluvias fuertes en estados del noreste, oriente y sureste del país, con lluvias puntuales intensas en el sur de Veracruz y precipitaciones muy fuertes en Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Asimismo, se prevé un descenso de temperatura en regiones del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional. Se presentarán vientos de componente norte con rachas de hasta 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como de 40 a 60 km/h en el litoral del golfo de México y la península de Yucatán. Durante la noche, el sistema frontal se desplazará hacia el noreste del golfo de México, dejando de afectar al país.

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Por otra parte, una vaguada en altura sobre la porción occidental del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, además de inestabilidad atmosférica, generará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del norte, occidente, centro y sur.

Clima: Temperaturas mínimas

Sábado 28 de marzo:

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Ciudad de México.

Domingo 29 de marzo:

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

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