Frente Frío 42 y Aire Polar Provocarán Temperaturas de Hasta -5 Grados con Heladas
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El frente frío 42 y su masa de aire polar ocasionarán lluvias intensas, fuertes vientos y marcado descenso de temperaturas en gran parte de México. Se prevén heladas con mínimas de hasta -5 grados.
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El frente frío núm. 42 y su masa de aire polar asociada se desplazarán sobre la vertiente del golfo de México, en interacción con un canal de baja presión en el sureste mexicano y la corriente en chorro subtropical. Estas condiciones provocarán chubascos y lluvias fuertes en estados del noreste, oriente y sureste del país, con lluvias puntuales intensas en el sur de Veracruz y precipitaciones muy fuertes en Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
Asimismo, se prevé un descenso de temperatura en regiones del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional. Se presentarán vientos de componente norte con rachas de hasta 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como de 40 a 60 km/h en el litoral del golfo de México y la península de Yucatán. Durante la noche, el sistema frontal se desplazará hacia el noreste del golfo de México, dejando de afectar al país.
Por otra parte, una vaguada en altura sobre la porción occidental del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, además de inestabilidad atmosférica, generará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del norte, occidente, centro y sur.
Clima: Temperaturas mínimas
Sábado 28 de marzo:
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Ciudad de México.
Domingo 29 de marzo:
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.
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