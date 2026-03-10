García Harfuch y Grecia Quiroz Dialogan Sobre Indagatorias por Asesinato de Carlos Manzo

La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, asistió este martes 10 de marzo a Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para participar en una reunión convocada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto con otros presidentes municipales de distintas regiones del país que enfrentan alta incidencia delictiva en sus demarcaciones.

Tras concluir la reunión, la alcaldesa informó que también sostuvo un encuentro con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quien abordó temas relacionados con la seguridad en el municipio de Uruapan.

Durante la conversación, Quiroz también dio seguimiento a las investigaciones sobre el homicidio de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido durante las celebraciones del Día de Muertos en 2025 en el municipio michoacano.

“El día de hoy acudí a la Ciudad de México, primero a Palacio Nacional donde fuimos convocados algunos presidentes municipales. Posteriormente tuve la oportunidad de reunirme con el secretario Harfuch para darle seguimiento a los temas de seguridad del municipio de Uruapan y, por supuesto, para seguir exigiendo justicia por Carlos Manzo, para que sigan cayendo todos aquellos implicados en su homicidio, sin dejar de lado, como lo he venido mencionando, a los actores políticos”, expresó la alcaldesa.

"A Uruapan le irá bien", dice Grecia Quiroz

Asimismo, la presidenta municipal aseguró que continuará trabajando para fortalecer la seguridad en su municipio y mantener cercanía con la ciudadanía.

“Tengan la confianza de que a Uruapan le irá bien. Tienen una presidenta que tiene sus manos limpias y que jamás pondrá en riesgo la integridad de las familias uruapenses. Caminaremos juntos siempre atendiendo las necesidades del pueblo de Uruapan”, afirmó.

Reiteró que seguirá impulsando acciones para mejorar la seguridad y garantizar justicia en el caso de su esposo.

