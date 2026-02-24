Golpe al Cartel Jalisco Impulsa Aprobación de Sheinbaum, Revela Encuesta Nacional

El operativo del gobierno federal contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que resultó en la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", dejó una huella medible en la percepción ciudadana hacia la presidenta Claudia Sheinbaum. Así lo reveló una encuesta telefónica nacional levantada el 23 de febrero de 2026 por la firma De las Heras Demotecnia, un día después del operativo.

El sondeo, aplicado a personas mayores de 18 años con línea telefónica fija en todo el país, midió tres variables: el nivel de conocimiento de la noticia entre la población, la valoración ciudadana del operativo y el impacto del hecho en la imagen de la mandataria.

Así llegó la noticia del CJNG a los hogares mexicanos

Antes de abordar cualquier evaluación, la encuesta buscó establecer qué tanto sabía la población sobre el evento. El resultado fue el siguiente: 88% de los encuestados respondió que ya estaba enterado de la muerte de "El Mencho" al momento de ser contactado, mientras que solo 12% dijo no haber tenido información.

El levantamiento se realizó apenas 24 horas después del operativo, lo que, se destacó, refleja una difusión informativa extendida en tiempo muy reducido.

Casi 7 de cada 10 le ponen 8 o más al operativo contra el Cártel Jalisco

Cuando se pidió a los encuestados calificar del 0 al 10 la forma en que el gobierno federal y las fuerzas armadas condujeron el operativo, los resultados se inclinaron marcadamente hacia las notas altas.

El 34% otorgó calificación de 10, el máximo posible, mientras que 35% adicional ubicó su evaluación entre 8 y 9. Sumados, representan 69% de los encuestados.

En contraste, 14% calificó entre 6 y 7, y apenas 6% asignó notas de 1 a 5. Solo 2% dio calificación de cero. El promedio general resultó en 8.3 sobre 10.

La mitad del país ve mejor a Sheinbaum después del operativo

La tercera pregunta del sondeo indagó directamente si el operativo contra "El Mencho" modificó la percepción que los ciudadanos tenían de la presidenta Sheinbaum. El 48% respondió que su opinión mejoró, y un 7% adicional señaló que ya tenía una opinión positiva que se mantuvo igual, lo que suma un 55% con una valoración favorable o sin deterioro positivo.

Por otro lado, 20% reportó que su opinión empeoró y 8% indicó que ya tenía una percepción negativa que se mantuvo, acumulando un 28% con percepción desfavorable o sin variación negativa. El restante 17% no supo o no contestó.

La encuesta mide percepción ciudadana sobre la imagen de la presidenta, no una métrica formal de aprobación de gobierno.

La encuesta fue realizada el 23 de febrero de 2026 mediante metodología telefónica a nivel nacional, con un universo de análisis compuesto por personas mayores de 18 años con acceso a línea fija. De las Heras Demotecnia no publicó el tamaño de muestra ni el margen de error en el documento consultado.

