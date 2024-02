Itzania Otero mejor conocida como la “Jefa Atenea”, es la encargada de coordinar a más de dos mil elementos del cuerpo policías de Ateneas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante las manifestaciones feministas.

A propósito del Día Internacional de la Lucha de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer se llevó a cabo una manifestación en Ciudad de México, en entrevista para N+, Itzana Otero dijo que a pesar de tener un poco de miedo, trata cada día de estar muy serena ante cada situación.

También comentó que su familia al principio no estaba de acuerdo con su trabajo

Al principio no estaban muy de acuerdo con la idea de que perteneciera a la policía, pero bueno están contentos de que yo pueda desenvolverme en algo que me gusta, inclusive pues desde un día antes me marcan, durante la marcha están pendientes, al finalizar me vuelven a llamar