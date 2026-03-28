Grupos Criminales Desaparecen los Cuerpos de Personas Asesinadas para Evitar Su Registro

Se ha detectado que los grupos criminales están optando por desaparecer completamente los cuerpos de personas asesinadas, para evitar su registro.

Tan solo en los últimos dos años, el Colectivo ‘Amor por los desaparecidos’ ha localizado 21 posibles crematorios clandestinos en Tamaulipas. Aunque todos han sido denunciados ante la Fiscalía, según el propio colectivo, en ninguno se ha recuperado la totalidad de los restos humanos.

Edith González del colectivo ‘Amor por los Desaparecidos’ en Tamaulipas, indicó:

“Este lugar se sigue reutilizando en los grupos criminales, vuelven a ser utilizados, a quemar gente y lamentablemente, pues los pocos restos que habían se pierden por completo”

Desde hace 7 años, Edith busca a su hermano Azael Treviño García, desaparecido en Reynosa a los 15 años de edad, es uno de los más de 13 mil 700 casos reportados en Tamaulipas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

“Si tenemos un gobierno omiso, un gobierno que no acepta la problemática, pues nunca va a generar una estrategia para mejorar porque no lo está aceptando”, señaló Edith.

Video | Grupos Criminales Cambia Estrategia: Desaparecer los Cuerpos para Que Detenidos No Sean Procesados por Homicidio

En la región de la Comarca Lagunera, entre Durango y Coahuila, el colectivo de madres buscadoras Grupo Vida también ha identificado, en los últimos años, al menos diez crematorios clandestinos del crimen organizado. Uno de ellos es conocido como ‘Patrocinio’, un paraje desértico de 64 hectáreas donde, dicen, han recuperado más de 700 kilos de restos óseos humanos.

Silvia Ortiz, del colectivo Grupo Vida, señaló:

“Este lugar, que es lo que utilizaban, tambos de 200 litros, una vez que ya terminaba de quemarse el cuerpo, lo vaciaban y con las palas lo terminaban de triturar y este método por qué lo usan, porque mientras no haya un cuerpo, no hay un delito, y la ley es la ley y no se les va a poder hacer nada porque no hay manera de comprobar”

En cada jornada de búsqueda, Silvia mantiene la esperanza de hallar algún rastro de su hija, Stephanie Sánchez Viesca, desaparecida en 2004, cuando apenas tenía 16 años de edad.

“Tenemos una gran dificultad porque los restos están extremadamente pequeños, este es un pedacito, pero es una persona que merece dignidad, respeto y ser analizada, ya hemos tenido identificaciones, créeme que son extremadamente dolorosas, duele porque si un huesito de los que salen aquí es identificado es lo que le van a dar, no más”, precisó Ortiz.

Cifras

Cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas indican que solo Durango y Coahuila acumulan más de 4 mil 800 personas desaparecidas.

Por su parte Armando Vargas, coordinador del programa de Seguridad en México Evalúa, indicó:

“Mientras nadie mueva el tema de las desapariciones, todos los actores que están involucrados en el proceso de seguridad están más o menos tranquilos y si a eso le acompaña una narrativa de supuesta pacificación, pues menos incentivos para destapar la gran fosa que es el territorio nacional”

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Con información de Víctor Valles-Mata y Fernando Guillén

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