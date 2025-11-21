Guadalupe Taddei Asegura que No Habrá Licitación a Modo para Fabricar Credenciales de Elector

En México se vive una creciente violencia política digital en contra de las mujeres, advirtió la presidenta consejera del INE, Guadalupe Taddei, al asumir hoy también la coordinación del Observatorio de participación política de las mujeres en México.

La violencia digital que cada día escala en conductas más agresivas, está mostrando un crecimiento sostenido, se alimenta de la normalización social y se convierte en un fenómeno que vulnera derechos, limita la participación y genera un entorno para las mujeres y personas de grupos vulnerables en los espacios digitales

Prevenirla y atender los diferentes rostros de la violencia política de género obliga primero a entender cómo se da esa violencia, en dónde, por qué razones, y definir acciones directas para prevenirla, y sancionarla, señaló al asumir este nuevo encargo.

Persisten desigualdades que se profundizan en lo municipal, la paridad todavía no se ve reflejada en todos los espacios de decisión y mucho menos en condiciones libre de violencia, necesitamos que este observatorio tenga una mirada amplia a la diversidad de la sociedad en nuestro país, y que también impulse acciones para garantizar la participación política para mujeres en situación de vulnerabilidad como indígenas, afromexicanas, discapacitadas, mujeres de la diversidad sexual y de género y de las zonas rurales

Más de cien organizaciones sociales, organismos internacionales como ONU Mujeres y el gobierno federal son parte de este observatorio, y también asumieron compromisos en la defensa de los derechos político-electorales con visión de género.

Licitación

Entrevistada, la consejera presidenta del INE aseguró que se realizará la licitación para producir las credenciales para votar con transparencia.

Claro, es un proceso que se hace cada cinco años y el personal altamente calificado de la Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de Electores quien está al frente de toda la parte técnica y que son los que están observando cómo se está llevando a cabo, yo espero que tengamos los mejores resultados

Al ser cuestionada sobre si hubo convocatoria a modo, Taddei indicó:

Por supuesto que no

Señaló que hay personal muy capacitado para observar los requerimientos técnicos de este caso.

Con información de Carmen Jaimes

