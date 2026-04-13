¿Bloqueo de Agricultores Mañana en CDMX? Mensaje de Campesinos por Movilización

En los últimos días se han registrado bloqueos carreteros y diversas manifestaciones de campesinos en varias entidades del país, incluida la Ciudad de México (CDMX), donde los manifestantes rompieron el diálogo con autoridades federales.

Por ello, mucha gente se pregunta si mañana habrá una nueva protesta en la capital mexicana; aquí en N+ te informamos qué ha informado el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) sobre sus siguientes acciones.

Lo anterior luego de que el pasado viernes 10 de abril, productores y transportistas rompieron el diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), pues señalaron que para poder ingresar a la dependencia, las autoridades les pedían retirar sus bloqueos en Sinaloa.

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¿Cuáles serán las nuevas acciones de campesinos?

En redes sociales, el FNRCM hizo un llamado urgente a transportistas, trabajadores, estudiantes y ciudadanía en general, pues advirtió que “la crisis económica y la inseguridad en nuestras carreteras y tierras afectan a todos”.

Ante ello, informó que tendrán un encuentro nacional los días 16, 17 y 18 de abril de 2026 en Tlaxcala, con la finalidad de definir el plan de lucha por la soberanía alimentaria.

“Defender al campo no es solo una lucha de los productores, es defender la comida que llega a tu mesa y el bolsillo de tu familia. Nos unimos para exigir precios justos, seguridad y un diálogo real. Porque si el campo se detiene, México se detiene”, manifestó.

Entre los objetivos del encuentro, enlistados en un comunicado de la FNRCM y otras organizaciones, añadió la voluntad de tener un encuentro directo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para la solución de los problemas.

Reunión urgente mañana 14 de abril

En otra publicación en Facebook, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano convocó a una reunión urgente mañana 14 de abril de 2026, para hablar sobre la visita que los campesinos hicieron a la CDMX, y para tomar acuerdos para las próximas acciones.

El encuentro fue convocado para productores del Valle de Mexicali, Baja California, y San Luis Río Colorado, Sonora, en el Ejido Hermosillo.

Hasta el momento no han informado si en Ciudad de México habrá una nueva protesta, aunque hoy 13 de abril, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional realizaron una marcha en Paseo de la Reforma contra el rezago agrario, en defensa de la soberanía alimentaria y el agua y en demanda de vivienda social digna, desarrollo rural, infraestructura urbana y economía social.

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Con información de N+.

spb