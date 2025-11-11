El Movimiento Agrario Campesino convocó este martes 11 de noviembre a nuevo paro nacional, que involucra a transportistas y productores del campo, para exigir al gobierno federal la atención a sus diferentes demandas.

En esta ocasión, integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano unieron fuerzas para buscar mejoras en el sector agrícola por la vía de la manifestación.

Como parte del paro nacional, los transportistas y campesinos advirtieron que bloquearán las principales carreteras del país para impedir el tránsito de mercancías, sin obstaculizar el paso de vehículos particulares y de transporte de pasajeros.

Además, en un pequeño mitín organizado este martes frente a Palacio Nacional, los integrantes del Movimiento Agrario Campesino dijeron que esta vez tomarán las aduanas del país como "forma de presión máxima" al gobierno federal.

¿Cuándo es el megaparo nacional de transportistas y campesinos?

La jornada de manifestaciones en carreteras del país está programada para el próximo lunes 24 de noviembre de 2025, dejando un espacio de casi dos semanas para conseguir un acuerdo con el gobierno federal.

¿Cuáles serán los puntos afectados por las manifestaciones?

Si bien los organizadores del paro nacional no especificaron las vías carreteras que pretenden bloquear, algunas de las carreteras más importantes para el transporte de mercancías en México son:

Carretera Panamericana (México-Nogales)

Carretera México-Querétaro

Carretera México-Puebla

De igual forma, las aduanas más importantes del país —que amenazaron con tomar— son:

Nuevo Laredo

Manzanillo

Veracruz

