Sheinbaum Confirma Reunión Breve con Trump y Mark Carney en Sorteo del Mundial de la FIFA 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que tendrá una breve reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y otra más con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el marco del Sorteo del Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos.

Luego de que anunció que sí acudirá al evento en Washington D.C., la mandataria nacional dio a conocer su itinerario, este jueves 4 de diciembre de 2025 en su conferencia de prensa mañanera.

Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión, digo pequeña porque es de corto tiempo por los tiempos del evento, con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney.

Viaje a EUA en avión de la DEFENSA

La titular del Ejecutivo federal informó que viajará la tarde-noche de este jueves a la capital estadounidense, a bordo de un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) debido “a los tiempo de ida y vuelta”.

Al dar a conocer su itinerario, refirió que dormirá esta noche en Washington D.C. y mañana por la mañana se trasladará al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, donde se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026.

Ahí tendrá los breves encuentros con Trump y Carney y después presenciará el sorteo para definir los grupos de la justa mundialista, que se celebrará el siguiente año en México, Estados Unidos y Canadá.

“Después nos vamos a nuestros asientos y ahí se termina el evento, cómo se constituyen los grupos del Mundial… y después vamos a tener una reunión con mexicanas y mexicanos allá y nos regresamos mañana en la noche, para poder estar el sábado temprano en la celebración (en el Zócalo) y el domingo nos vamos a quedar aquí”, agregó.

Tres países juntos, un símbolo de amistad

La mandataria nacional también comentó que el que los tres líderes estén juntos es un símbolo de amistad, y sostuvo que es lo que se quiere, paz y amistad entre los pueblos y naciones.

Indicó que esa es la razón por la que decidió acudir al sorteo en Washington D.C: “Estar los tres países juntos en un escenario deportivo, de paz, de unión, y al mismo tiempo tener la oportunidad de conocer en persona al presidente Trump y acordar hacia dónde continúa todo el proceso de acuerdos relacionados con el comercio”.

Reiteró que los tres países se necesitan y que es momento de hablar de la honestidad y del trabajo de los paisanos en territorio estadounidense.

