“Hagan Travesuras, pero Poquitas”, Sheinbaum Manda Mensaje a los Niños por Regreso a Clases
N+
La presidenta Claudia Sheinbaum mandó un mensaje a los niños por el regreso a clases: "hagan travesuras, pero poquitas"
COMPARTE:
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mandó hoy, 6 de enero de 2026, un mensaje a las niñas y los niños por el regreso a clases, luego de las fiestas de fin de año.
Durante la conferencia mañanera, la presidenta Sheinbaum informó que como regalo de Día de Reyes, las niñas y niños de México tendrán una beca.
Ayer les dijimos que van a tener una beca para útiles y uniformes escolares, para sus mamás y papás y para ellos, ese es un regalo de Día de Reyes.
Noticia relacionada: “No Podemos Estar de Acuerdo Nunca con que Un País Invada a Otro”, Dice Sheinbaum.
"Hagan travesuras, pero poquitas": Sheinbaum
La presidenta aprovechó la oportunidad para felicitar a los pequeños y desearles lo mejor, previo al regreso a clases.
Todo lo mejor para las niñas y los niños de México, todo lo mejor, que sean felices, que tengan mucho cariño, mucho amor, que no coman muchos dulces, que hagan travesuras, pero poquitas, y que los queremos mucho, mucho, mucho.
Al ser cuestionada sobre qué le trajeron los Reyes Magos respondió “a ustedes (los niños) el día de hoy, a la mañanera”.
La titular del Ejecutivo Federal explicó que los dulces hacen mucho daño, y pueden causar diabetes, hipertensión y muchas otras enfermedades.
En exceso hacen mucho daño si se comen muchos dulces, de pequeña parece que no, pero conforme vas creciendo puede dar diabetes, hipertensión y muchas enfermedades.
Dijo que las y los niños pueden comer dulces supervisados por sus papás, pero solo en casa.
Pueden comer dulces supervisados por sus papás, pero en su casa, en la escuela, comida saludable.
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- Haces Ejercicio y luego de un Tiempo Sientes Dolor: Ese Malestar Tiene Nombre y Así se Produce.
-
Extorsiones Alcanzan a Maestros: Así los Orillan a Abandonar Escuelas Públicas.
-
Este es el ‘Triángulo de las Bermudas’: Zona de Disputa entre Cárteles por Huachicol.
Con infomación de N+
Rar