“Hagan Travesuras, pero Poquitas”, Sheinbaum Manda Mensaje a los Niños por Regreso a Clases

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mandó hoy, 6 de enero de 2026, un mensaje a las niñas y los niños por el regreso a clases, luego de las fiestas de fin de año.

Durante la conferencia mañanera, la presidenta Sheinbaum informó que como regalo de Día de Reyes, las niñas y niños de México tendrán una beca.

Ayer les dijimos que van a tener una beca para útiles y uniformes escolares, para sus mamás y papás y para ellos, ese es un regalo de Día de Reyes.

"Hagan travesuras, pero poquitas": Sheinbaum

La presidenta aprovechó la oportunidad para felicitar a los pequeños y desearles lo mejor, previo al regreso a clases.

Todo lo mejor para las niñas y los niños de México, todo lo mejor, que sean felices, que tengan mucho cariño, mucho amor, que no coman muchos dulces, que hagan travesuras, pero poquitas, y que los queremos mucho, mucho, mucho.

Al ser cuestionada sobre qué le trajeron los Reyes Magos respondió “a ustedes (los niños) el día de hoy, a la mañanera”.

La titular del Ejecutivo Federal explicó que los dulces hacen mucho daño, y pueden causar diabetes, hipertensión y muchas otras enfermedades.

En exceso hacen mucho daño si se comen muchos dulces, de pequeña parece que no, pero conforme vas creciendo puede dar diabetes, hipertensión y muchas enfermedades.

Dijo que las y los niños pueden comer dulces supervisados por sus papás, pero solo en casa.

Pueden comer dulces supervisados por sus papás, pero en su casa, en la escuela, comida saludable.

