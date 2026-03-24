¿Hay Clases el Jueves 26 de Marzo 2026? Esto Dice Calendario SEP Sobre Suspensión de Actividades

Dada la cercanía de las vacaciones, papás y alumnos ya se preguntan qué días de esta semana habrá suspensión de actividades en las escuelas, por lo que en N+ te adelantamos si hay clases este jueves 26 de marzo de 2026.

Dada la incertidumbre que genera este periodo del año, en una nota previa te contamos cuándo empiezan las vacaciones de Semana Santa para estudiantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y si se trata de un descanso obligatorio reconocido por la Ley Federal del Trabajo (LFT) en México.

Al ser de una de las épocas más importantes para los fieles católicos, vale la pena recordar en qué fechas caen los Días Santos y qué significa cada uno de éstos, así como por qué durante la Semana Santa se cubre a los Santos en las iglesias de todo el mundo.

Video: Vacaciones de Semana Santa en Escuelas de Nivel Básico en Sonora

¿Hay clases el jueves 26 de marzo de 2026? Esto dice el Calendario SEP

Ahora bien, si tienes hijos cursando el preescolar, la primaria o secundaria, debes saber que las vacaciones y días de descanso obligatorio los rige el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 2025-2026.

Allí se establece que el 26 de marzo no habrá suspensión de clases, es decir que tanto alumnos como docentes deben de acudir a las aulas de forma habitual. Sin embargo, dado que el viernes 27 se llevará a cabo la Junta de Consejo Técnico Escolar y el lunes 30 inician las vacaciones de Semana Santa, las escuelas deberán comunicar si hay suspensión de actividades este jueves.

Recuerda que entre el 23 y 26 de marzo se realiza la entrega de boletas de calificaciones SEP, por lo que debes descargar o imprimir este documento con los resultados de la evaluación del segundo trimestre del ciclo escolar.

Ello, luego de que el pasado viernes 13 de marzo tuvo lugar el registro de calificaciones en el SIGED, Sistema de Información y Gestión Educativa.

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¿Cuántos días durarán las vacaciones de Semana Santa para alumnos de la SEP?

Tal como te adelantamos en una nota previa, las vacaciones de Semana Santa serán más largas este 2026, dado que se juntan con la reunión de Consejo Técnico Escolar (CTE) en la que participarán docentes y directivos.

De modo que tanto estudiantes como profesores tendrán 16 días de vacaciones de Semana Santa contando fines de semana. Para finalmente regresar a las aulas el lunes 13 de abril.



Video: ¿Cuándo serán las Siguientes Vacaciones del 2026?

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