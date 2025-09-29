¿Hay Clases en la UNAM Mañana? Esto Sabemos del Paro por Amenazas en Escuelas y Facultades
N+ | Selene Alonzo Romero
La UNAM se mantiene atenta por amenazas de supuestas bombas, así como otros ataques como el sucedido en CCH Sur días atrás
COMPARTE:
Tras el ataque del pasado 22 de septiembre en CCH Sur y una amenazas de supuestas bombas y ataques en otros planteles, la Universidad Nacional Autónoma de México ha tomado una serie de medidas para proteger a su comunidad. Así, algunas escuelas y facultades han optado por suspender actividades, pero ¿quiénes no tienen clases este martes 29 de septiembre de 2925?, te decimos.
En N+ llevamos una amplia cobertura de la agresión en el CCH Sur, y aquí te compartimos la información más reciente Padres de Alumnos del CCH Sur Temen Más Ataques como el de Lex Ashton: Esto Encontraron, además del Estado de Salud del Agresor Lex Ashton, Atacante del CCH Sur, Entra a Cirugía por Coágulo en la Cabeza.
La UNAM compartió en un comunicado en el que exhortó a su comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales, así como no propagar información falsa y verificar las fuentes. Ello luego de que a través de redes sociales, como Facebook, se han difundido múltiples amenazas en distintos planteles sobre presuntos explosivos o grupos violentos.
¿Hay Clases en la UNAM el Martes 30 de Septiembre de 2025?
Esta situación ha llevado a distintas Facultades y Escuelas de la UNAM a un paro indefinido, mientras que otras han optado por llevar sus clases en formato virtual, hasta nuevo aviso.
Aquí te decimos qué escuelas y facultades tienen programada suspensión de labores en las instalaciones este martes 30 de Septiembre 2025.
- Facultad de Ciencias - Clases Virtuales hasta el próximo 4 de octubre
- Facultad de Artes y Diseño - Paro Total de Labores hasta el 3 de Octubre
- Facultad de Filosofía y Letras - Paro Total de Labores hasta el 3 de Octubre
- Facultad de Química - Clases Virtuales desde el 29 de Septiembre
- Facultad de Psicología - Clases Virtuales hasta el próximo 4 de Octubre
- Facultad de Arquitectura - Paro Total de Labores hasta el próximo 4 de Octubre
- Facultad de Ingeniería - Paro Total hasta el próximo 3 de Octubre
- Facultad de Economía - Clases Virtuales hasta el próximo sábado 4 de Octubre
- Facultad de Derecho - Clases Virtuales hasta el 3 de Octubre
- Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - Paro Total de Labores hasta el 3 de Octubre
- CCH Azcapotzalco - Suspensión de Clases Presenciales hasta el próximo 2 de octubre, acompañamiento en línea
- CCH Naucalpan - Suspensión de Clases Presenciales hasta el próximo 2 de octubre, acompañamiento en línea
- CCH Oriente - Paro de Labores hasta el próximo 2 de octubre, acompañamiento en línea
- CCH Vallejo - Suspensión de Clases Presenciales hasta el próximo 3 de octubre
- CCH Sur
- FES Aragón - Clases Virtuales
- FES Acatlán - Paro de Labores hasta el 3 de Octubre
- FES Zaragoza - Clases Virtuales
¿Qué dice la UNAM sobre las amenazas a Escuelas y Facultades?
En respuesta a la serie de amenazas a la comunidad, así como a los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Máxima Casa de Estudios informó que no minimiza ninguna situación que ponga en riesgo potencial a su comunidad.
Por ello, ha presentado denuncias ante la Policía Cibernética para que investiguen el origen de éstas y se castigue a los responsables.
Además se pidió a estudiantes y docentes atender las indicaciones de las autoridades universitarias.
Historias Recomendadas