La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció hoy, 13 de noviembre de 2025, la incorporación de una nueva maestría a sus planes de estudio de posgrado, por lo que aquí te contamos todos los detalles de esta opción educativa que abrirá su convocatoria en breve.

¿Sabías qué?

La UNAM cuenta con 42 programas de posgrado.

Tiene 96 planes de estudio de maestría y doctorado y 268 de especialización.

En total, más de 33 mil alumnos han cursado sus diferentes posgrados.

Noticia relacionada: Abuelita de 105 Años Logra Graduarse de Maestría que Inició antes de la Segunda Guerra Mundial.

Máxima Casa de Estudios tiene nueva maestría

En un comunicado, la Máxima Casa de Estudios anunció que la Facultad de Psicología contará con una nueva maestría en Psicología con Residencia en Psicogerontología.

Lo anterior “para construir nuevo conocimiento acerca de la realidad de las personas adultas mayores en México y ayudar a que quienes hoy tienen 40 años a alcanzar edades avanzadas con calidad de vida”.

María Montero y López Lena, profesora del Posgrado en Psicología y quien encabezó el diseño y puesta en marcha de la opción académica, explicó que a nivel mundial la ciencia y la tecnología permiten llegar a edades avanzadas y ello ha ocasionado un envejecimiento poblacional global.

Dentro de este fenómeno mundial, México es ya un país envejecido y necesitamos conocer los problemas, contar con datos y metodologías propias para atender los problemas emocionales y cognitivos que aquejan a este grupo en nuestra nación.

Noticia relacionada: Vacunación UNAM 2025: ¿Cuáles son los Requisitos para Acceder a las Vacunas en Estadio Olímpico?.

Detalles de la nueva maestría

Montero y López Lena informó que la convocatoria se dará a conocer a partir del 18 de noviembre.

Detalló que la nueva Maestría en Psicología con Residencia en Psicogerontología durará dos años y su orientación será preventiva.

Contará con modelos de intervención para comunidades mexicanas de adultos mayores.

Es la opción de posgrado número 13 de la Facultad de Psicología.

Está dirigida a personas egresadas de la licenciatura en Psicología interesadas en investigar y apoyar a los mayores de edad, cuya población en México representa 10%, desde 2017.

“La orientación de la maestría no es remedial, sino preventiva, busca promover el bienestar a edades avanzadas. Nuestro blanco de población son los 40, porque no envejecemos a los 60, sino desde antes”, apuntó.

Noticia relacionada: UNAM Implementará Credencialización Digital en CCH Sur Tras Caso Jesús Israel.

Década del Envejecimiento Saludable

En su comunicado, la UNAM recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con la Organización de las Naciones Unidas, encabeza la Década del Envejecimiento Saludable (2021-2030), una iniciativa global para construir una sociedad para todas las edades.

“Su objetivo es mejorar la vida de las personas mayores, sus familias y comunidades mediante la acción colectiva en cuatro áreas clave: cambiar la mentalidad sobre el envejecimiento, crear comunidades inclusivas, ofrecer atención integrada centrada en la persona y garantizar el acceso a la atención a largo plazo".

La experta añadió que esta Década busca abordar las desigualdades en salud y mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

“En la Facultad de Psicología de la UNAM hemos respondido al llamado de la Década del Envejecimiento; los colegas generamos esta nueva maestría que es profesionalizante. Es un desafío muy positivo porque no solamente respondemos a la necesidad poblacional sino disciplinaria de aportar para el bienestar de la población a la que servimos”, comentó Montero y López Lena.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb