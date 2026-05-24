Juana Barraza Samperio, conocida como "La Mataviejitas", Sale de Prisión para ser Hospitalizada

Juana Barraza Samperio, conocida como "La Mataviejitas", fue trasladada a un hospital en la alcaldía Iztapalapa para su atención médica, derivado de la insuficiencia renal que le fue diagnosticada, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La mujer, sobre quien pesa una condena de 759 años de prisión por el homicidio de 17 personas, recibe seguimiento de su estado de salud.

Video: Juana Barraza, ‘La Mataviejitas’, Sigue Cumpliendo Sentencia: Harfuch

¿Qué le pasó a "La Mataviejitas"?

Juana Barraza fue trasladada a un hospital por problemas de salud relacionados con la insuficiencia renal que padece.

Las autoridades señalaron que, de acuerdo con su evolución y el tratamiento médico aplicado, podría ser dada de alta el domingo 24 de mayo y regresará al centro penitenciario donde cumple sentencia.

El traslado de Barraza se realizó la tarde del sábado con custodia desde el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla hasta dicho nosocomio.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la mujer es hospitalizada. En julio de 2023 fue llevada a atención médica por fractura de fémur.

Caso "La Mataviejitas"

Juana Barraza se hacía pasar por enfermera o trabajadora social, ganándose la confianza de sus víctimas para después asesinarlas. El factor común entre los homicidios es que buscaba a mujeres adultas mayores, de ahí el apodo de "La Mataviejitas".

Su última víctima fue Ana María de los Reyes Alfaro, situación que derivó en la investigación que terminó con su detención. Además, "La Mataviejitas" incursionó en el mundo de la lucha libre profesional, donde era conocida como "La Dama del Silencio".

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