¿Monte de Piedad Devolverá Prendas Empeñadas tras 80 Días de Huelga? Esto Dice la Institución

Nacional Monte de Piedad sigue cerrada en sus más de 300 sucursales en todo México, luego de cumplirse más de 80 días de huelga, ante este panorama, surge la duda si se devolverán las prendas empeñadas. Esto ha provocado incertidumbre en miles de personas con sus artículos empeñados, conoce cómo realizar pagos para no perder tus prendas. Esto dice la institución a unos días de terminar el año 2025.

¿Cuándo inició la huelga en Nacional Monte de Piedad?

Desde el 1 de octubre de 2025, los trabajadores de Nacional Monte de Piedad mantienen el paro laboral tras no llegar a un acuerdo con la administración, por supuestas violaciones al contrato colectivo e inconformidad salarial y condiciones de trabajo.

¿Se pueden hacer pagos al Monte de Piedad aunque esté en huelga?

Monte de Piedad dio a conocer que sí se pueden realizar pagos de refrendo o desempeño sin ir a la sucursal física.

¿Perderé las prendas empeñadas en el Monte de Piedad debido a la huelga?

Lo más importante para nosotros es su tranquilidad y le aseguramos que cada artículo que nos ha confiado está resguardado con los más altos estándares de calidad y regresarán a sus manos cuando reanudemos el servicio, para ello es importante realizar sus pagos. — NMontePiedad (@NMontePiedad) December 20, 2025

El Nacional Monte de Piedad asegura que no, porque los artículos empeñados están resguardados y hay prórrogas en las fechas de comercialización, con la finalidad de proteger a los clientes mientras se mantenga la huelga.

Se recomienda no dejar vencer las boletas y hacer los pagos en tiempo.

Así se pueden hacer pagos durante la huelga de Monte de Piedad

Existen diversas formas para hacer pagos de empeños en Nacional Monte de Piedad, aunque las sucursales estén cerradas:

Pago en internet: Mi Monte Web y Mi Monte App

Consulta las boletas activas o próximas a vencer.

Paga a través de tarjeta de débito o crédito. (El pago se verá de forma inmediata)

Pagar en Banamex

Se puede pagar en sucursales Banamex o desde la banca electrónica, deberás ingresar el número de contrato o referencia de pago.

Pago en tiendas OXXO

Acude a las sucursales con el número de contrato o la referencia desde Mi Monte App/Web.

El pago solo es en efectivo, todos los días de 7:00 a 21:00 horas.

No olvides guardar todos tus comprobantes de pago.

Evita el último día para pagar tu empeño.

Consulta solo canales oficiales para evitar fraudes.

