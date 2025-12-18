Huelga en Nacional Monte de Piedad: Trabajadores Votan Hoy Si se Extiende o Llega a Su Fin

Hoy se cumplen 79 días desde el inicio de la huelga en Nacional Monte de Piedad, un conflicto laboral que no solo ha repercutido en las finanzas de la institución de asistencia privada, sino también en el bolsillo de sus trabajadores, quienes se las han arreglado para subsistir por sus propios medios.

Este jueves 18 de octubre, tras más de dos meses de paro, el Sindicato de Trabajadores de Nacional Monte de Piedad (SNITMP) votará si ponen fin a la huelga o si se extiende por un periodo más de forma indefinida.

De no llegar a un acuerdo este día, será mañana viernes 19 de diciembre cuando se celebre una nueva reunión de conciliación a las 11:00 horas.

¿Por qué inició la huelga en Nacional Monte de Piedad?

Fue el pasado 1 de octubre cuando los trabajadores sindicalizados estallaron la huelga en las más de 300 sucursales de Nacional Monte de Piedad, acusando una serie de incumplimientos al contrato colectivo de trabajo (CCT) de 2024.

Por su parte, la institución ha argumentado que los acuerdos y demandas laborales, como horas extras y otras condiciones, representan una carga financiera insostenible, por lo que busca una modificación del CCT para evitar la quiebra.

¿Cuál es el estatus de las prendas empeñadas?

Tras el estallido de la huelga, Nacional Monte de Piedad otorgó un refrendo adicional para joyas, autos y artículos varios a los usuarios. Asimismo, recorrieron la fecha de comercialización para su tranquilidad.

"Sabemos que la seguridad de sus artículos es prioridad. Todos están perfectamente resguardados, y sin generarles gastos adicionales durante este periodo", informó la institución de asistencia privada.

