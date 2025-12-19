¿Huelga en Nacional Monte de Piedad Termina Hoy 19 de Diciembre o Se Extiende hasta 2026?

Este viernes 19 de diciembre de 2025 se cumplen 80 días de huelga en Nacional Monte de Piedad, conflicto laboral que ya ha repercutido en las finanzas de la institución de asistencia privada y en el bolsillo de sus trabajadores.

Luego de que ayer no se llegara a un acuerdo, este día los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de Nacional Monte de Piedad celebran una nueva reunión de conciliación que podría poner fin al paro.

Sin embargo, hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo que ponga fin a la huelga, por lo que esta se podría extender hasta 2026.

¿Por qué estalló la huelga en Nacional Monte de Piedad?

El 1 de octubre pasado, los trabajadores sindicalizados estallaron la huelga en las más de 300 sucursales de Nacional Monte de Piedad, acusando una serie de incumplimientos al contrato colectivo de trabajo (CCT) de 2024.

Desde el inicio del paso, la institución de asistencia privada ha argumentado que los acuerdos y demandas laborales, como horas extras y otras condiciones, representan una carga financiera insostenible, por lo que busca una modificación del CCT para evitar la quiebra.

¿Qué pasará con las prendas empeñadas?

Tras el estallido de la huelga, Nacional Monte de Piedad otorgó un refrendo adicional para joyas, autos y artículos varios a los usuarios. Asimismo, recorrieron la fecha de comercialización para su tranquilidad.

"Sabemos que la seguridad de sus artículos es prioridad. Todos están perfectamente resguardados, y sin generarles gastos adicionales durante este periodo", informó la institución de asistencia privada.

Vía la red social X, Nacional Monte de Piedad agradeció la comprensión de sus clientes y les informó que siguen "haciendo todo lo posible para resolver la situación".

Para cualquier duda sobre el resguardo de sus empeños, la institución puso a disposición de sus clientes las siguientes líneas de su Centro de Atención al Cliente: 5526292790 y 5588909717.

