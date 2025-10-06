Huracán Priscilla: Pronostico de Estados Afectados como Categoría 2

El servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que el próximo martes 7 de octubre el Huracán Priscilla se fortalezca a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson y se desplazará lentamente al sur de Baja California Sur.

En un comunicado, el SMN detalla que la circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes a puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán.

Además, el huracán, ya como categoría 2 provocará, en dichas entidades rachas de viento de 70 a 90 km/h y oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura en Baja California Sur (costa sur); viento con rachas de hasta 60 km/h y oleaje de hasta 4.0 metros de altura en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Nota relacionada: ¿Por Qué el Cometa Interestelar 3I/ATLAS Causa Furor entre Conspiracionistas? Aquí la Respuesta

Finalmente, el 9 de octubre, el huracán Priscilla se desplazará paralelo a la costa occidental de Baja California Sur, debilitándose gradualmente, sin embargo, su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, rachas de viento muy fuertes y oleaje elevado en dicha entidad.

¿A Qué Hora Se Convertirá en Huracán Categoría 2?

¿A Qué Hora Se Convertirá en Huracán Categoría 2?: Foto: Conagua

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el huracán Priscilla continuará su desplazamiento frente a las costas del Pacífico mexicano, con una evolución gradual durante los próximos días.

El 7 de octubre a las 12:00 horas, Priscilla se fortalecerá a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, ubicándose aproximadamente a 320 kilómetros al sur de Baja California Sur.

Para la medianoche del 8 de octubre, el fenómeno se localizará a 270 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, todavía como huracán de categoría 2. Sin embargo, durante la tarde de ese mismo día, se prevé que pierda intensidad y descienda a categoría 1.

El 9 de octubre, alrededor del mediodía, Priscilla se degradará a tormenta tropical, ubicándose a unos 260 kilómetros al oeste de Baja California Sur.

Finalmente, el 11 de octubre, el sistema se transformará en remanentes post-tropicales, situándose a 110 kilómetros al sur-sureste de San Felipe, Baja California Sur.

Huracán Priscilla: Hay Dos Personas Desaparecidas en Jalisco por Fuertes Lluvias

Historias recomendadas:

Huracán Priscilla Provocará Lluvias Torrenciales en 7 Estados en las Próximas Horas: Conagua

Lluvia en CDMX Hoy: Activan Doble Alerta por Fuertes Lluvias y Caída de Granizo

Huracán Priscilla: Hay Dos Personas Desaparecidas en Jalisco por Fuertes Lluvias

CLS