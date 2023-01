Iglesia en México Pide Garantizar Seguridad a Periodistas

La iglesia Católica en México pidió este domingo garantizar la labor informativa de periodistas y comunicadores de forma segura, sin presiones y violencia, luego del intento de asesinato a Ciro Gómez Leyva el pasado jueves.

“La violencia contra los medios de comunicación abarca más que solo los lamentables asesinatos: abarca censura, presiones de grupos de poder y condiciones laborales precarias para quienes realizan la invaluable labor de informar a la sociedad”, sentenció la Arquidiócesis Primada de México en la editorial de su semanario “Desde la Fe”.

"La misión de los periodistas es hacer al mundo menos oscuro"

La iglesia Católica recordó que el papa Francisco ha señalado que la misión de los periodistas es explicar el mundo, hacerlo menos oscuro, hacer que los que viven en él le tengan menos miedo y miren a los demás con mayor conciencia.

En este sentido, la Arquidiócesis mexicana enfatizó que la violencia jamás debe de verse como una “excusa perfecta para solucionar los diferendos o los antagonismos”, frente a los años más devastadores para los periodistas en México, donde se estima que cada 14 horas se asesina a un comunicador.

Te recomendamos: Avanza Investigación de Atentado Contra Ciro Gómez Leyva



“La agresión hacia un periodista no debe ser el método para tratar de acallar su opinión o la información que da a conocer”, añadió.



También exigió a las autoridades definir las estrategias y pasos a seguir para alcanzar la paz y la justicia en todo el territorio mexicano y con ello detener la ola de violencia e inseguridad que afecta al país norteamericano.



Por su parte, pidió a los fieles católicos orar por la conversión de los criminales que, “con sus acciones y actos, causan tanto dolor a la sociedad mexicana en su conjunto”.

Iglesia pide a periodistas informar la verdad

En su editorial, la iglesia Católica en México recordó que los periodistas también deben de asumir el compromiso de comunicar la verdad con responsabilidad, pues afirmó que “la verdad debe verse como la oportunidad de tender puentes de diálogo que nos lleven a solucionar cualquier diferendo y alcanzar acuerdos de manera pacífica”.



“Hablar con la verdad no debe generar odios, ni rencores, ni mucho menos desencuentro, confrontaciones ni agresiones”, detalló.



La noche del pasado jueves, el periodista Ciro Gómez Leyva dio a conocer que un grupo armado intentó asesinarlo, al salir de su programa televisivo y a unos metros de su domicilio en la capital mexicana.



El periodista que encabeza dos programas de radio y televisión en horarios estelares recibió varios impactos de bala, sin que pudieran alcanzarlo debido al blindaje que portaba su camioneta.



“A las 11:10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, relató el comunicador en su cuenta de Twitter.



El viernes previo, el propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, condenó el ataque a balazos en contra del periodista Gómez Leyva.



Desde el año 2000 hasta la fecha, Artículo 19 ha documentado 151 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor profesional, de los cuales 47 se registraron durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 31 en el actual de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).



La semana pasada, el Parlamento Europeo (PE) condenó las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México e instó a que estos crímenes se investiguen de manera "rápida, exhaustiva, independiente e imparcial".

México: uno de los países más violentos para periodistas

Con información de EFE

HAVJ/JLR