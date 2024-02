El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó imponer multas a los partidos políticos por poco más de 673 millones de pesos por irregularidades detectadas en los informes anuales de ingresos y gastos del 2021.

En sesión general, indicaron que las infracciones corresponden a egresos no comprobados, gastos sin objeto partidista, registro extemporáneo de operaciones, recursos no designados para actividades específicas y egresos no reportados.

Señalaron que el 95 por ciento de las sanciones están concentradas en los partidos políticos nacionales. Y el 82 por ciento de éstas se concentran en cinco partidos políticos: Morena, Partido del Trabajo, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista de México.

Te recomendamos: INE ha Sufrido Cinco Recortes a su Presupuesto Desde 2019

El consejero presidente Lorenzo Córdova adelantó que aprobarán nuevas sanciones, esto con el fin de mejorar el sistema de fiscalización.

"Hoy es un buen momento para recordar la importancia de esta función de Estado que se le confiere al INE, que puede resumirse, ni más ni menos, que en el propósito común de garantizar la legalidad y transparencia en el ejercicio de los recursos entregados a los partidos políticos, y cerrarle el paso al financiamiento ilegal de la política. Estaremos aprobando, de ser el caso, nuevas sanciones a los partidos políticos no por un mero afán de castigar actores políticos fundamentales para la recreación de nuestra democracia, sino para mejorar el sistema mismo de fiscalización", dijo Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.

Al respecto, el consejero Ciro Murayama destacó que Morena es el partido que cometió el mayor número de irregularidades, ya que el año pasado reportó de forma extemporánea más de 9,000 millones de pesos.

“Morena, en 2018, reportaba extemporáneamente 1,200 millones. ¿Corrigió su conducta?, lamentablemente no. Para 2019 dejó de reportar en tiempo real 3,671 millones; para 2020, 3,668, y para el ejercicio que estamos analizando, reportó, fuera de plazo, 9,925 millones de pesos. Es una conducta que está comprometiendo la fiscalización, porque al retrasar la rendición de cuentas en los plazos que la ley les obliga, están dificultando la operación de fiscalización de esta autoridad”, refirió Ciro Murayama, consejero del INE.

Por su parte, Hamlet García, representante legislativo de Morena ante el INE, destacó:

“Hoy un grupo de consejeros que están en el ocaso de su gestión, que están por irse, dieron un coletazo para quitarle a Morena más de 300 millones de pesos en una multa sin sustento con criterios sacados de la manga legislados al vapor, aquí en un recinto que no tiene esas facultades y atribuciones. Se trata de una venganza, una venganza porque queremos terminar con sus privilegios, con sus salarios altísimos, con su séquito de asesores, con todos los gastos que implica una institución que fue creada con buenas intenciones pero que hoy está dañado por la opulencia y por los excesos”.

En otro tema, durante la sesión también se aprobó que el INE realice el conteo rápido en las elecciones a las gubernaturas del Estado de México y Coahuila.

Con información de Jessica Murillo, N+

AAE