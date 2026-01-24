INE Coloca Cámaras Nuevas en 40 Sedes del País, Así Como Torniquetes de Acceso Electrónico

Sin dar a conocer cuánto costaron, ni cuántas cámaras y torniquetes se instalaron en 40 inmuebles del INE en el país, funcionarios del Instituto informaron que se trata de modernizar la seguridad.

Por ejemplo, en la Sala de Prensa aclararon que se duplicó el número de cámaras arriba de las áreas de trabajo de los reporteros, para evitar robos.

Al respecto Ofelia Sánchez, coordinadora de Seguridad y Protección Civil, indicó:

Anteriormente había dos. Hoy hay cuatro, pero esto también obedece a que teníamos puntos ciegos, y entonces la cuestión de haber añadido dos más, pues es para cubrir esos puntos ciegos que anteriormente teníamos. Nuestra intención no es de alguna forma u otra vigilarlos u obstaculizarlos. No. La intención de esto es solamente con fines de seguridad. Las computadoras que se encuentran aquí, están en esta sala, son parte de los activos de este Instituto, son parte también de las obligaciones de esta Coordinación de Seguridad y Protección Civil, garantizar de qué sigan aquí

Y se añadieron cámaras también en el estacionamiento y cerca de las oficinas de los 11 consejeros del INE.

Información reservada

Los funcionarios explicaron que tampoco pueden precisar cuántas cámaras hay en total pues también es información reservada.

“Como ya es de su conocimiento, los detalles de cantidades es información reservada, fue clasificada como reservada. Número de cámaras también es considerado como información reservada”, señaló Ofelia Sánchez.

Por su parte José Alberto de Acha, encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Informática, precisó:

Son elementos disuasivos para evitar que la gente se meta y se intrusive en ciertos sitios o también para que se cuiden y vean que se ha fortalecido, robustecido el acceso tanto al Instituto como a los diferentes edificios, ya era tecnología obsoleta

Hablaron así luego de un recorrido por las oficinas centrales del INE, al que no asistió ningún consejero, ni la secretaria Ejecutiva del órgano electoral.

Con información de Claudia Flores

