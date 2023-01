Aplazan Elección de Comité que Evaluará a Aspirantes al INE

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aplazó la elección de los tres integrantes que formarán parte del Comité Técnico de Evaluación que se encargará de elegir a los cuatro nuevos consejeros del INE.

“Posiblemente lo hagamos el 28, lo someteremos a consideración y, si no, a más tardar el 4 de enero que son las fechas que están establecidas para que el día 6 se instale el Comité, así son los tiempos”, agregó Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena.

El líder de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que ya llegaron las propuestas que corresponden al INAI y de la CNDH. Personajes que han sido calificados de afines al gobierno o por su inexperiencia en temas electorales, como María del Socorro Puga Luévano.

“En este momento, quienes están propuestos, en particular por la CNDH, la compañera que acabas de nombrar no cumple con las características que debería cumplir alguien que va a tratar con currícula que están especializadas en temas electorales, pero, que además, muchas de ellas vienen del propio servicio profesional que el Instituto Nacional Electoral ha instaurado. Probablemente puede ser buena para la yoga de la risa, pero no creo que sea buena para lo que tiene que ver con temas electorales”, explicó la diputada Elizabeth Pérez, vicepresidenta del grupo parlamentario del PRD.

“Por supuesto que los integrantes del Comité deben ser gentes solventes, gente que no sea partidista, que no tenga una filiación partidista, que no tenga una preconcepción ideológica en contra del INE, porque entonces, obviamente, estarían siguiendo las instrucciones de presidente de la República", agregó Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados.

El 6 de enero vence el plazo para la designación del Comité Técnico de Evaluación.

Con información de Jessica Murillo

