Instalar Internet Gratuito No Ha Sido Fácil: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no ha sido fácil instalar internet gratuito en todo el país.

Yo hago el compromiso de que va a haber el internet gratuito, ya estamos trabajando en eso, cuando empezamos hicimos ese compromiso y pensábamos que era fácil, que era una buena tortilla con chile y frijol, pero no, no, es un asunto complejo desde el punto de vista tecnológico, lo pintaban muy bonito los técnicos, que no iba a haber problema y no, es bastante complicado, ahora sí vamos a poder porque ya estamos instalando como 5 mil antenas en todo el país para garantizar que haya el internet gratuito en todas las comunidades.