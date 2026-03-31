Investigan Denuncias de Presuntos Fraudes en las Nóminas del INBAL

La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, dio a conocer avances en la renovación de escuelas de educación artística del INBAL, donde se han invertido mil 500 millones de pesos.

A propósito de estos centros educativos, la dependencia investiga denuncias sobre presuntos fraudes en las nóminas, como la que presentó el pintor Leopoldo Hernández Castellanos, a quien la Secretaría de Hacienda, el SAT, le cobra impuestos por pagos de nómina que él nunca recibió.

Los datos personales del muralista Polo Castellanos fueron utilizados para incluirlo en una nómina de un lugar donde nunca trabajó.

Durante 13 meses sin saberlo, Castellanos estuvo cobrando en la Escuela de Iniciación Artística número 1 del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literartura.

El artista visual Pablo Castellanos, indicó:

“Pasé a ser embarrado de un esquema de corrupción. Bueno, presumiblemente, porque hasta que no se pruebe todo, todo es presunción”

De marzo de 2024 a abril de 2025 la escuela lo mantuvo en nómina y emitió 73 comprobantes digitales, donde aparece el tipo de contrato, el total de percepciones y hasta deducciones por cuota sindical.

73 pagos por un total de más de 100 mil pesos, pagados en cheques que Castellanos afirma, nunca firmó y hasta con 3 renovaciones de contrato que él nunca hizo.

El artista descubrió que estaba en esta situación cuando el Servicio de Administración Tributaria le requirió el pago de los impuestos generados por esos ingresos.

Video: Investigan Denuncias sobre Presuntos Fraudes en Nóminas del INBAL

"Y entonces me dice: ‘Tienes nómina en Bellas Artes’, le dije no puede ser, si no trabajo en Bellas Artes. ‘Pues aquí dice que sí y llevas un año y cacho cobrando”. Entonces dije: ¿Pero por qué acabé en Bellas Artes?, Me acordé que había firmado esos papeles porque iba a entrar"

¿Qué hizo el artista? Buscar respuestas. Presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República que hoy convive en su escritorio con un ensayo sobre arte y movimientos sociales y solicitó información a la Secretaría de Cultura sobre su caso.

El 10 de junio de 2025, dos meses después del último pago que se generó a su nombre, Margarita Villagómez, directora de Servicios Educativos de la Subdirección de Educación e Investigación Artísticas de Bellas Artes, reconoció en un oficio que el muralista no formaba parte de su planta docente.

Explicó que la directora de la escuela donde él presentó su solicitud de contratación, Daniela Duarte, instruyó verbalmente al administrador José Cortés, para que se cancelaran todos los trámites, cosa que no sucedió.

Y le informó que levantarían un acta administrativa contra el administrador y la directora de la escuela para investigar los hechos que se le atribuyen, no más.

Nueve meses después, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura no le ha informado a Castellanos en qué va su caso.

Quién cobró los cheques a su nombre y qué identificación oficial presentó para su cotejo.

Tampoco ha cancelado los 73 certificados de pago que se emitieron, por lo que el cobro de impuestos continúa vigente.

Denuncia

Y sobre su denuncia por fraude, la Fiscalía General de la República alegó no tener competencia para saber del caso, a pesar de que la escuela de iniciación artística número 1 depende de una institución federal.

Castellanos cree que su caso no es aislado.

"O sea, ¿Tú crees que se van a tomar tantas molestias por una persona por 100 mil pesos? Quién sabe cuánta gente es, quién sabe cuánto tiempo lleva instalado este esquema de presunta corrupción"

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Con información de Marco Antonio Silva y Jorge Ulloa

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