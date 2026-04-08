Senado Avala en lo General Reforma Para Reducir la Jornada Laboral A 40 Horas

El Senado de la República aprobó en lo general el dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo para reducir la jornada laboral en México a 40 horas semanales, como parte de la armonización de leyes secundarias derivadas de la reciente reforma constitucional en la materia.

Con un amplio respaldo de 104 votos a favor, el proyecto avanzó en el Pleno y fue turnado a la discusión en lo particular, donde las y los legisladores podrán presentar reservas y propuestas de modificación antes de su eventual aprobación definitiva.

La iniciativa plantea una disminución progresiva de la jornada laboral, con el objetivo de alcanzar un esquema de 40 horas semanales a más tardar en el año 2030. Este proceso gradual busca permitir que empresas y sectores productivos se adapten a las nuevas condiciones sin afectar su operación.

Uno de los puntos clave del dictamen es que la reducción de horas no implicará una disminución en el salario de las y los trabajadores, garantizando así la protección de sus ingresos. La propuesta ha sido impulsada como una medida para mejorar la calidad de vida, promover el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y alinearse con estándares laborales internacionales.

Jornada Laboral en México: ¿Qué Dice la Reforma sobre las Horas Extra Semanales?

El esquema de reducción de la jornada laboral en México está planteado como una transición gradual para que empresas y trabajadores se adapten sin afectar salarios ni operaciones. Quedaría así:

Reducción progresiva de la jornada semanal

2027: 46 horas

2028: 44 horas

2029: 42 horas

2030: 40 horas (implementación total)

¿Cómo funcionará?

La idea es que cada año se reduzcan 2 horas a la semana, partiendo del esquema actual (48 horas). Esto permitirá:

Ajustar horarios laborales poco a poco

Reorganizar turnos en empresas

Mantener el mismo salario, pese a trabajar menos horas

Evitar impactos bruscos en la productividad

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