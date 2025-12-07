Marina Rescata a Grupo de Buzos Extranjeros Desaparecidos en Isla Espíritu Santo, BCS

La Paz, B.C.S. – La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, rescató a cinco personas que habían sido reportadas como desaparecidas mientras realizaban actividades de buceo en inmediaciones de la punta norte en Isla Espíritu Santo, Baja California Sur.

De acuerdo con una tarjeta informativa, el día de ayer 6 de diciembre, se llevó a cabo el rescate tras recibirse una llamada de emergencia en la que se reportaba la desaparición de un grupo de buzos, por lo que se activaron los protocolos de búsqueda y rescate.

Por lo anterior, se ordenó a BASANPAZ el empleo de una unidad aérea para la búsqueda, así como a la ENSAR La Paz el despliegue de una embarcación tipo Defender, las cuales al arribar al área iniciaron un patrón de búsqueda, logrando localizar a las cinco personas de nacionalidad extranjera con vida.

Rescatan a buzos en Baja California Sur. Foto: Marina

Trasladan a los buzos al hospital de la Cuarta Zona Naval

Cabe destacar que las personas rescatadas fueron trasladadas a las instalaciones de la Cuarta Zona Naval, donde personal de Sanidad Naval les realizó una valoración médica, encontrándolas estables y en buen estado de salud, mismas que se retiraron por sus propios medios.

La Marina recordó que para atención de emergencias, la Cuarta Zona Naval pone a disposición el número telefónico 612 122 6513. Asimismo, la Secretaría de Marina comparte el número de contacto 800 627 4621 (800 MARINA1).

Elementos de la Secretaría de Marina realizaron el rescate de cinco personas que habían sido reportadas como desaparecidas mientras buceaban en inmediaciones de la Isla Espíritu Santo, en Baja California Sur.



Video: Secretaría de Marina pic.twitter.com/GWc0AZxb6I — NMás (@nmas) December 7, 2025

Historias recomendadas: