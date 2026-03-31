Lanzan Portal del Sistema de Vinculación IMPI-COFEPRIS

México anunció la modernización de su herramienta digital de propiedad intelectual, que ayudará a impulsar al sector farmacéutico, que representa el 14% del Producto Interno Bruto nacional. Se trata del lanzamiento del portal del Sistema de vinculación IMPI-COFEPRIS.

La plataforma permite acceder a registros de solicitudes de autorización sanitaria, listados de patentes con su vigencia, entre otra información.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó:

“Nos pone a la par de nuestros principales socios, Estados Unidos, Europa, Japón, Corea del Sur, muchos otros países. El futuro de nuestra economía en buena medida depende de esto”

Por su parte Santiago Nieto Castillo, titular del IMPI, indicó:

“El objetivo no solamente es generar un trabajo técnico sino el cumplimiento de las obligaciones de carácter internacional”

Al concluir el evento, en entrevista con medios, Marcelo Ebrard aseguró que esto permitirá avanzar en el objetivo de aumentar la capacidad de generación, tecnología, producción propia y exportación.

Video: Gobierno Federal Presenta el Portal de Sistema de Vinculación IMPI-COFEPRIS

Además, con esto se cumple con estándares establecidos en el Tratado de Libre Comercio.

En el evento, participó David Kershenobich, secretario de Salud.

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Con información de Jessica Murillo

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