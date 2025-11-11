Secretaría de Bienestar Lanza Nuevas Vacantes Noviembre 2025 para Pasantes de hasta 50 Mil Pesos

Secretaría de Bienestar Lanza Nuevas Vacantes Noviembre 2025 para Pasantes de hasta 85 Mil Pesos
N+
En esta ocasión, las vacantes están dirigidas a pasantes y profesionales de distintos ramos, entre ellos Derecho y Relaciones Internacionales
COMPARTE:
La Secretaría de Bienestar lanzó una nueva tanda de vacantes de trabajo dirigidas a pasantes y profesionales de distintos ramos como Matemáticas, Actuaría, Administración, Ciencias Políticas, Administración Pública, Derecho, Economía, Humanidades, Relaciones Internacionales, Computación e Informática y Geología.
Estas vacantes forman parte de la más reciente convocatoria pública dirigida a todo interesado que desee ingresar al servicio profesional de carrera a través del portal del empleo del gobierno de México (Trabajaen).
Noticia relacionada: Transportistas y Campesinos Anuncian Nuevo Megabloqueo Carretero en México: ¿Cuándo Comienza?
En esta ocasión, se trata de 19 puestos disponibles para distintas áreas al interior de la Secretaría de Bienestar:
- Dirección de Apoyo al Diseño de la Política Social: 85 mil 968 pesos al mes
- Dirección de Coordinación y Concertación para la Transparencia y Derechos Humanos: 66 mil 362 pesos al mes
- Dirección de Combate a la Corrupción: 66 mil 362 pesos al mes
- Dirección de Análisis e Información Institucional: 66 mil 362 pesos al mes
- Dirección de Convenios de Coordinación Administrativa y Concertación: 66 mil 362 pesos al mes
- Dirección de Estudios Jurídicos: 66 mil 362 pesos al mes
- Subdirección de Análisis Jurídico Legislativo: 39 mil 78 pesos al mes
- Subdirección de Supervisión de la Organización y Conservación de Archivos: 39 mil 78 pesos al mes
- Subdirección de Instrumentación de Programas Concertados: 39 mil 78 pesos al mes
- Subdirección de Vinculación y Seguimiento: 39 mil 78 pesos al mes
- Subdirección de Procesos y Asuntos Relevantes: 39 mil 78 pesos al mes
- Subdirección de Asuntos Laborales: 39 mil 78 pesos al mes
- Subdirección de Amparos y Asuntos Especiales: 39 mil 78 pesos al mes
- Subdirección de Asuntos Civiles y Penales: 39 mil 78 pesos al mes
- Subdirección de Edición y Visualización Electrónica: 39 mil 78 pesos al mes
- Subdirección de Vinculación Operativa: 39 mil 78 pesos al mes
- Departamento de Clima Organizacional: 27 mil 795 pesos al mes
- Departamento de Compilación, Análisis y Difusión Normativa: 27 mil 795 pesos al mes
- Departamento de Instrumentación de Acciones de Combate a la Corrupción: 26 mil 5 pesos al mes
¿Cuáles son los requisitos para las nuevas vacantes?
Al igual que en la anterior tanda de vacantes, la cantidad de requisitos requerida es mínima, destacando la escolaridad y la experiencia laboral, según sea el caso.
Dirección de Apoyo al Diseño de la Política Social
- Escolaridad: Licenciatura
- Experiencia laboral: 4 años
- Idiomas: no aplica
- Otros: no aplica
- Requisitos adicionales: no aplica
Dirección de Coordinación y Concertación para la Transparencia y Derechos Humanos
- Escolaridad: Licenciatura
- Experiencia laboral: 4 años
- Idiomas: no aplica
- Otros: no aplica
- Requisitos adicionales: no aplica
Dirección de Combate a la Corrupción
- Escolaridad: Licenciatura
- Experiencia laboral: 4 años
- Idiomas: no aplica
- Otros: no aplica
- Requisitos adicionales: no aplica
Dirección de Análisis e Información Institucional
- Escolaridad: Licenciatura
- Experiencia laboral: 4 años
- Idiomas: no aplica
- Otros: no aplica
- Requisitos adicionales: no aplica
Dirección de Convenios de Coordinación Administrativa y Concertación
- Escolaridad: Licenciatura
- Experiencia laboral: 4 años
- Idiomas: no aplica
- Otros: no aplica
- Requisitos adicionales: no aplica
Dirección de Estudios Jurídicos
- Escolaridad: Licenciatura
- Experiencia laboral: 4 años
- Idiomas: no aplica
- Otros: no aplica
- Requisitos adicionales: no aplica
Subdirección de Análisis Jurídico Legislativo
- Escolaridad: Licenciatura
- Experiencia laboral: 3 años
- Idiomas: no aplica
- Otros: no aplica
- Requisitos adicionales: no aplica
Subdirección de Supervisión de la Organización y Conservación de Archivos
- Escolaridad: Licenciatura
- Experiencia laboral: 3 años
- Idiomas: no aplica
- Otros: no aplica
- Requisitos adicionales: no aplica
Subdirección de Instrumentación de Programas Concertados
- Escolaridad: Licenciatura
- Experiencia laboral: 3 años
- Idiomas: no aplica
- Otros: no aplica
- Requisitos adicionales: no aplica
Subdirección de Vinculación y Seguimiento
- Escolaridad: Licenciatura
- Experiencia laboral: 3 años
- Idiomas: no aplica
- Otros: no aplica
- Requisitos adicionales: no aplica
Subdirección de Procesos y Asuntos Relevantes
- Escolaridad: Licenciatura
- Experiencia laboral: 3 años
- Idiomas: no aplica
- Otros: no aplica
- Requisitos adicionales: no aplica
Subdirección de Asuntos Laborales
- Escolaridad: Licenciatura
- Experiencia laboral: 3 años
- Idiomas: no aplica
- Otros: no aplica
- Requisitos adicionales: no aplica
Subdirección de Amparos y Asuntos Especiales
- Escolaridad: Licenciatura
- Experiencia laboral:
- Idiomas: no aplica
- Otros: no aplica
- Requisitos adicionales: no aplica
Subdirección de Asuntos Civiles y Penales
- Escolaridad: Licenciatura
- Experiencia laboral: 3 años
- Idiomas: no aplica
- Otros: no aplica
- Requisitos adicionales: no aplica
Subdirección de Edición y Visualización Electrónica
- Escolaridad: Licenciatura o pasante
- Experiencia laboral: 5 años
- Idiomas: no aplica
- Otros: no aplica
- Requisitos adicionales: no aplica
Subdirección de Vinculación Operativa
- Escolaridad: Licenciatura
- Experiencia laboral: 4 años
- Idiomas: no aplica
- Otros: no aplica
- Requisitos adicionales: no aplica
Departamento de Clima Organizacional
- Escolaridad: Licenciatura
- Experiencia laboral: 3 años
- Idiomas: no aplica
- Otros: no aplica
- Requisitos adicionales: no aplica
Departamento de Compilación. Análisis y Difusión Normativa
- Escolaridad: Licenciatura o pasante
- Experiencia laboral: 2 años
- Idiomas: no aplica
- Otros: no aplica
- Requisitos adicionales: no aplica
Departamento de Instrumentación de Acciones de Combate a la Corrupción
- Escolaridad: Licenciatura o pasante
- Experiencia laboral: 2 años
- Idiomas: no aplica
- Otros: no aplica
- Requisitos adicionales: no aplica
¿Cómo postularse a las vacantes?
La inscripción o el registro de los candidatos tiene como límite este miércoles 12 noviembre de 2025 a través del portal de Trabajaen (https://trabajaen.gob.mx/).
Al momento de que las y los candidatos registren su participación en el Sistema de TrabajaEn, se realizará de forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación en aquellos casos en que la información capturada en su currículum sea compatible con el perfil del puesto vacante o un folio de rechazo que lo descartará del concurso.
Para continuar en el concurso, se deberán acreditar un examen de conocimientos generales y una prueba de conocimientos técnicos, así como las respectivas evaluaciones de habilidades, cotejo documental, evaluación de experiencia, valoración de mérito y una entrevista.
Historias recomendadas:
- Línea 1 del Metro CDMX: Anuncian Reapertura de Todas las Estaciones de Pantitlán a Observatorio
- Real Madrid vs París FC Femenino Hoy: ¿Cómo Va el Partido de Champions League 2025?
AMP