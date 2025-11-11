Secretaría de Bienestar Lanza Nuevas Vacantes Noviembre 2025 para Pasantes de hasta 50 Mil Pesos

La Secretaría de Bienestar lanzó una nueva tanda de vacantes de trabajo dirigidas a pasantes y profesionales de distintos ramos como Matemáticas, Actuaría, Administración, Ciencias Políticas, Administración Pública, Derecho, Economía, Humanidades, Relaciones Internacionales, Computación e Informática y Geología.

Estas vacantes forman parte de la más reciente convocatoria pública dirigida a todo interesado que desee ingresar al servicio profesional de carrera a través del portal del empleo del gobierno de México (Trabajaen).

En esta ocasión, se trata de 19 puestos disponibles para distintas áreas al interior de la Secretaría de Bienestar:

Dirección de Apoyo al Diseño de la Política Social: 85 mil 968 pesos al mes Dirección de Coordinación y Concertación para la Transparencia y Derechos Humanos: 66 mil 362 pesos al mes Dirección de Combate a la Corrupción: 66 mil 362 pesos al mes Dirección de Análisis e Información Institucional: 66 mil 362 pesos al mes Dirección de Convenios de Coordinación Administrativa y Concertación: 66 mil 362 pesos al mes Dirección de Estudios Jurídicos: 66 mil 362 pesos al mes Subdirección de Análisis Jurídico Legislativo: 39 mil 78 pesos al mes Subdirección de Supervisión de la Organización y Conservación de Archivos: 39 mil 78 pesos al mes Subdirección de Instrumentación de Programas Concertados: 39 mil 78 pesos al mes Subdirección de Vinculación y Seguimiento: 39 mil 78 pesos al mes Subdirección de Procesos y Asuntos Relevantes: 39 mil 78 pesos al mes Subdirección de Asuntos Laborales: 39 mil 78 pesos al mes Subdirección de Amparos y Asuntos Especiales: 39 mil 78 pesos al mes Subdirección de Asuntos Civiles y Penales: 39 mil 78 pesos al mes Subdirección de Edición y Visualización Electrónica: 39 mil 78 pesos al mes Subdirección de Vinculación Operativa: 39 mil 78 pesos al mes Departamento de Clima Organizacional: 27 mil 795 pesos al mes Departamento de Compilación, Análisis y Difusión Normativa: 27 mil 795 pesos al mes Departamento de Instrumentación de Acciones de Combate a la Corrupción: 26 mil 5 pesos al mes

¿Cuáles son los requisitos para las nuevas vacantes?

Al igual que en la anterior tanda de vacantes, la cantidad de requisitos requerida es mínima, destacando la escolaridad y la experiencia laboral, según sea el caso.

Dirección de Apoyo al Diseño de la Política Social

Escolaridad: Licenciatura

Experiencia laboral: 4 años

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica

Dirección de Coordinación y Concertación para la Transparencia y Derechos Humanos

Escolaridad: Licenciatura

Experiencia laboral: 4 años

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica

Dirección de Combate a la Corrupción

Escolaridad: Licenciatura

Experiencia laboral: 4 años

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica

Dirección de Análisis e Información Institucional

Escolaridad: Licenciatura

Experiencia laboral: 4 años

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica

Dirección de Convenios de Coordinación Administrativa y Concertación

Escolaridad: Licenciatura

Experiencia laboral: 4 años

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica

Dirección de Estudios Jurídicos

Escolaridad: Licenciatura

Experiencia laboral: 4 años

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica

Subdirección de Análisis Jurídico Legislativo

Escolaridad: Licenciatura

Experiencia laboral: 3 años

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica

Subdirección de Supervisión de la Organización y Conservación de Archivos

Escolaridad: Licenciatura

Experiencia laboral: 3 años

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica

Subdirección de Instrumentación de Programas Concertados

Escolaridad: Licenciatura

Experiencia laboral: 3 años

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica

Subdirección de Vinculación y Seguimiento

Escolaridad: Licenciatura

Experiencia laboral: 3 años

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica

Subdirección de Procesos y Asuntos Relevantes

Escolaridad: Licenciatura

Experiencia laboral: 3 años

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica

Subdirección de Asuntos Laborales

Escolaridad: Licenciatura

Experiencia laboral: 3 años

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica

Subdirección de Amparos y Asuntos Especiales

Escolaridad: Licenciatura

Experiencia laboral:

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica

Subdirección de Asuntos Civiles y Penales

Escolaridad: Licenciatura

Experiencia laboral: 3 años

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica

Subdirección de Edición y Visualización Electrónica

Escolaridad: Licenciatura o pasante

Experiencia laboral: 5 años

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica

Subdirección de Vinculación Operativa

Escolaridad: Licenciatura

Experiencia laboral: 4 años

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica

Departamento de Clima Organizacional

Escolaridad: Licenciatura

Experiencia laboral: 3 años

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica

Departamento de Compilación. Análisis y Difusión Normativa

Escolaridad: Licenciatura o pasante

Experiencia laboral: 2 años

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica

Departamento de Instrumentación de Acciones de Combate a la Corrupción

Escolaridad: Licenciatura o pasante

Experiencia laboral: 2 años

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica

¿Cómo postularse a las vacantes?

La inscripción o el registro de los candidatos tiene como límite este miércoles 12 noviembre de 2025 a través del portal de Trabajaen (https://trabajaen.gob.mx/).

Al momento de que las y los candidatos registren su participación en el Sistema de TrabajaEn, se realizará de forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación en aquellos casos en que la información capturada en su currículum sea compatible con el perfil del puesto vacante o un folio de rechazo que lo descartará del concurso.

Para continuar en el concurso, se deberán acreditar un examen de conocimientos generales y una prueba de conocimientos técnicos, así como las respectivas evaluaciones de habilidades, cotejo documental, evaluación de experiencia, valoración de mérito y una entrevista.

