Aprueban Ley que Da a Sedena Vigilancia del Espacio Aéreo

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la nueva Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano. La votación fue con 263 sufragios a favor, 26 en contra y 195 abstenciones.

Ley que establece que el espacio aéreo será resguardado por la Secretaría de la Defensa Nacional y no por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través del SENEAM.

El panista José Antonio García García detalló que es importante delimitar las facultades de cada dependencia gubernamental, pues “sus atribuciones inciden directamente en la seguridad de todas las personas dentro del territorio nacional”.

Entre las dependencias que integrarían el sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano se encuentran las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), de Marina (Semar) y de Gobernación (Segob).

Con la nueva ley se busca determinar que el Ejecutivo Federal garantice la vigilancia y protección sobre el espacio aéreo, el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo observará las maniobras de vuelo de las aeronaves y determinará si el vuelo es o no autorizado, se establece que el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano tiene por objeto la coordinación entre las dependencias y entidades de la APF que lo integran, para inhibir y contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la seguridad nacional.

Con la creación del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo se llevaran a cabo las acciones de alertamiento, identificación, seguimiento de trazas de interés y asistencia de aeronaves en emergencia en el espacio aéreo mexicano y, definir el procedimiento de interceptación aérea ante la detección de vuelos no autorizados o clandestinos.

Mencionó que la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano cumple con los estándares planteados por la Organización de Naciones Unidas, sobre la necesidad de que los países legislen a efecto de vigilar, perseguir y erradicar aquellas conductas que atenten contra los derechos humanos y las libertades de las personas, derivadas de la actividad ilícita de la delincuencia, ya sea organizada nacional o transnacional.

De acuerdo con la diputada, se han detectado escenarios que ponen en riesgo la seguridad de la aviación. La autoridad regulatoria, dijo, reporta 281 pilotos, 274 aeronaves y 26 empresas, cuyos elementos han incurrido en anomalías de funcionamiento y operación.

Precisó que la ley alinea los parámetros establecidos por la Organización de la Aviación Civil Internacional, lo que permitirá que las autoridades detecten con oportunidad y rapidez inusitada, actos desplegados en el espacio aéreo que constituyan probables hechos delictivos; se crea el Consejo Nacional de Vigilancia y se delimitan las funciones de las secretarías. “Se dará un paso fundamental en la protección y salvaguarda del espacio aéreo mexicano”.

Legisladores de la oposición criticaron la celeridad con la que los diputados de Morena y sus aliados buscaban aprobar el dictamen en el pleno.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera, dijo que gran parte de los diputados no habían revisado la iniciativa a detalle.

El espacio aéreo y la seguridad de las y los pasajeros no están para juegos ni para prisas. Tenemos que ser responsables, no debemos votar algo cuyas implicaciones no conocemos a fondo. Necesitamos estudios serios y profundos sobre el tema, necesitamos parlamentos abiertos para escuchar a los expertos en el tema