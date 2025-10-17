Leyes Contra la Extorsión: Estos Son los Puntos Clave de la Iniciativa

En la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de hoy, 17 de octubre de 2025, explicaron los puntos clave de la iniciativa de Leyes contra la Extorsión.

En ese sentido, Ernestina Godoy Ramos, consejera Jurídica de la Presidencia de México, detalló que el pasado 9 de octubre sr publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma al artículo 73 de la Constitución para emitir una ley general con el fin prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión.

La reforma comprende, sustantivamente, la coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, un tipo penal básico, todos los elementos y previsiones para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal, así como las acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales.

Estos son los puntos clave de las Leyes contra la Extorsión

Los puntos que destacaron durante la conferencia matutina de este viernes sobre las Leyes contra la Extorsión son:

Establece mecanismos de cooperación entre autoridades federales, estatales y municipales, para que el delito de extorsión se persiga con los mismos criterios en todo el territorio nacional.

Define un tipo penal básico con los elementos necesarios para la investigación, persecución, sanción y ejecución de sentencias.

Penas de 6 a 16 años de cárcel, y que serán determinadas por agravantes como si el delito es cometido por servidores públicos, contra personas migrantes y menores de edad, si hecho desde centros penitenciarios.

El delito de extorsión será susceptible de extinción de dominio.

Ernestina Godoy hizo énfasis en la importancia del número 089 como un canal seguro para hacer el reporte de casos de extorsión en el país. También, precisó que la iniciativa contempla reformas al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

