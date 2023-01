Llega Ayuda a Jesús María tras Detención de Ovidio Guzmán

Después de la detención de Ovido Guzmán El Ratón, llegó la ayuda al municipio de Jesús María, caracterizado por sus constantes operativos hacia grupos delictivos.

Iván Peña, un habitante del municipio declaró:

Jesús María en Culiacán, Sinaloa, lugar en donde fue detenido Ovidio Guzmán, está blindado, se mantiene con vigilancia permanente y autoridades estatales ingresaron a esta comunidad para brindar ayuda a los habitantes.

Cristóbal Castañeda, Secretario de Seguridad Sinaloa, informó:

A lo largo del camino para llegar a la comunidad aún se observaban decenas de autos quemados, baleados y atravesados.

Flor, otra de las habitantes, relató cómo vivió los hechos:

Decenas de autos con blindaje, quedaron en el poblado; a los lados se podían observar medicinas, jeringas, sueros, capuchas, ropa y equipo táctico que quedó en el piso.

Martha, una lugareña, recuerda que pasó 8 horas encerrada en el baño y al salir de su casa dice que observó varios cuerpos sin vida.

Yo me levanto a trabajar, a limpiar mi casa, para irme a trabajar y pues que voy oyendo, pues yo corrí para dentro y no hallaba donde meterme, no me gustaba allá, oía balazos y me iba a otra parte. Me repeché y me hice bolita con una cobija escuchaba por allá el agarre. Si hay muchos cuerpos tirados, hay muchos, allá arriba para la loma y dicen corrieron muchos heridos para el monte.