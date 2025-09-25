Llegan a Michoacán Restos de Cocinero Mexicano Asesinado por Agentes del ICE

Los restos del connacional Silverio Villegas González regresaron este miércoles a su comunidad de origen en Irímbo, Michoacán, donde se le dará sepultura, tal como lo solicitaron sus padres.

Villegas González fue abatido el 12 de septiembre de 2025 por agentes migratorios estadounidenses durante una operación en Chicago.

El Consulado de México en Chicago asistió a la familia Villegas durante todo el proceso de repatriación, tanto en las gestiones realizadas en Illinois como para sufragar los gastos del traslado de los restos mortales a México.

Video: Asesinan a Balazos a Hombre en la Colonia San Silverio, en Coatzacoalcos, Veracruz.

La representación diplomática mexicana continuará brindando toda la protección consular que requiera la familia del fallecido.

El caso generó una respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien anunció el 17 de septiembre que México enviará una nota diplomática a Estados Unidos pidiendo una investigación a fondo por la muerte de Villegas González.

La mandataria señaló que se condenó la violencia, pero que están en espera de la investigación sobre lo ocurrido con este connacional que fue abatido.

La muerte se produjo en el contexto de redadas migratorias que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos comenzó a implementar en Chicago para detener a migrantes considerados criminales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores había condenado previamente el uso de violencia en el arresto y posterior muerte de Villegas González.

La presidenta Sheinbaum explicó que además de condenar públicamente el hecho, se solicitó toda la información al Gobierno estadounidense y se está atendiendo tanto a la familia como participando en la investigación.

Añadió que mediante la cancillería se buscan diferentes mecanismos para proteger a los migrantes mexicanos y que se está trabajando en una nota diplomática particular sobre este caso y otros relacionados con violaciones a derechos humanos.

Historias recomendadas:

CT