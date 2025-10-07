Lluvias Torrenciales Hoy: 16 Estados Serán Afectados por Huracán Priscilla en las Próximas Horas

El huracán Priscilla se ubica ya en la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que este meteoro provocará lluvias torrenciales en 16 estados de México en las próximas horas.

¿Qué efectos tendrá Priscilla en el Pacífico este 7 de octubre?

Según el SMN, se espera que en las próximas horas las nubosidades desprendidas de Priscilla causen lluvias de fuertes a torrenciales, así como fuertes oleajes, en los siguientes estados:

Baja California Sur

Colima

Nayarit

Jalisco

Sinaloa

Michoacán

Las lluvias torrenciales más intensas, de hasta 150 litros por metro cuadrado, se presentarán en Baja California Sur, el centro y el sur de Sinaloa y el norte y el centro de Nayarit. En Colima y Jalisco se esperan lluvias fuertes, de hasta 50 litros por metro cuadrado.

Las autoridades han pedido tener especial cuidado con el oleaje elevado que provocará el huracán Priscilla. Este oleaje atípico se presentará en los estados de Sinaloa, Colima y Michoacán, así como en Jalisco, Nayarit y Baja California.

¿Cómo se comportará Priscilla en los próximos días?

Se espera que Priscilla toque tierra en los próximos días en Baja California, aunque sus efectos, ya como tormenta tropical, podrán llegar hasta Sonora y Chihuahua.

Cabe señalar que las lluvias fuertes continuarán durante esta semana en gran parte del país. El principal factor que provocará lluvias en el Pacífico es la zona de baja presión, al suroeste del río Suchiate, en Chiapas, con un 40% de probabilidad de formar un ciclón en las próximas 48 horas.

En tanto, para el Valle de México también se prevén lluvias muy fuertes para las próximas 24 a 48 horas.

