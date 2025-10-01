Manifestaciones Pro Palestina en CDMX: Cierran Av. Juárez en Apoyo a la Global Sumud Flotilla

La Global Sumud Flotilla, que lleva ayuda humanitaria a Gaza, atraviesa por su momento más crítico mientras se acerca al enclave azotado por la guerra, el último paso para entregar el cargamento a los palestinos.

Pero en las últimas horas, como se preveía, la flotilla ha encontrado su mayor obstáculo: el asedio de Israel. De acuerdo con algunos de los activistas que viajan a bordo, unas 20 embarcaciones no identificadas se acercaron a la flotilla, provocando alerta entre los pasajeros, quienes se colocaron sus chalecos salvavidas en espera de ser abordados.

A bordo también viajan siete mexicanos: Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma Arronte,Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano Guzmán, Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo.

Estos acontecimientos provocaron movilización en distintas partes del mundo, incluyendo México, donde al menos en tres entidades hay manifestaciones programadas para esta tarde: Jalisco, Coahuila y la Ciudad de México.

Manifestaciones en CDMX

En la capital del país, un grupo de manifestantes pro Palestina cerró Periférico Sur, a la altura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Los manifestantes, que ondean banderas de Palestina y gritan consignas en apoyo a la flotilla, comenzaron a concentrarse en el lugar cerca de las 4:30 horas de la tarde.

Estos fueron convocados por la asamblea estudiantil de la ENAH, una de las muestras de solidaridad que han surgido en las últimas horas en diferentes partes del mundo ante el asedio de la flotilla.

Mientras que en el Centro Histórico, decenas de manifestantes organizados por la Alianza Latinoamericana por Palestina contra el Apartheid Ciudad de México bloquearon la Avenida Juárez en protesta por el asedio a la flotilla humanitaria. Más tarde, la movilización se trasladó a la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde realizaron pintas en la fachada.

Movilizaciones en Jalisco

En Guadalajara, el Comité en Solidaridad con Pelestina, convocó a una manifestación en frente al Palacio de Gobierno en apoyo a la Global Sumud Flotilla. "Atacaron a la flotilla humanitaria, ¡Exigimos su liberación inmediata!", denunciaron en la convocatoria.

Protestas en Coahuila

En Torreón, la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez convocó a una marcha el próximo martes 7 de octubre en la Plaza Mayor por Palestina. El grupo activistas condena y exige un alto total al "genocidio que está cometiendo Israel en contra del pueblo palestino".

