Marcelo Ebrard Indica que en Este Sexenio la Inteligencia Artificial se Potenciará

Este jueves, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el impulso de la Inteligencia Artificial es una de las prioridades de este sexenio y que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se instalará una mesa de trabajo para definir una estrategia nacional en la materia.

Lo que nos está congregando hoy, que estemos preparados para la Inteligencia Artificial. Si estamos preparados, podemos competir y participar y potenciar esa complejidad y lo vamos a estar, ya es una política pública, una política a nivel nacional para estar preparados, no pensemos que esto es en un futuro, es hoy. Ya tenemos un grupo de trabajo porque así nos lo pidió la Presidenta

En un evento de Inteligencia Artificial realizado en Santa Fe, detalló la importancia de impulsar esta tecnología en medio de las tensiones comerciales y geopolíticas.

¿Se puede tener soberanía en los datos o no? Porque parece una contradicción, o sea, por un lado, ves una globalidad y con las tensiones geopolíticas que se están viviendo porque son muy pocos los actores que tienen la capacidad de manejar economía de datos, puedes diseñar una política nacional para tú tener la soberanía de tus datos, segundo, la transparencia. Y tercero, para qué se utiliza la información

Ebrard calificó el impulso de la Inteligencia Artificial similar al reto de la alfabetización en el país.

Tenemos que hacer un esfuerzo para extender el acceso a Inteligencia Artificial. Yo diría que es casi un reto como el que México tuvo cuando alfabetizamos el país, es un siglo porque este es un nuevo lenguaje y tenemos que alcanzar a tener la misma velocidad de ese nuevo lenguaje

Con información de Mónica Garduño

