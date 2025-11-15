Marcha Movimiento del Sombrero CDMX por Carlos Manzo Hoy, Sábado 15 de Noviembre: Ruta y Horario

El Movimiento del Sombrero convocó a una nueva jornada de movilizaciones para este sábado 15 de noviembre de 2025, bajo el lema “México se levanta”, con acciones simultáneas en al menos 24 estados del país. La protesta busca exigir justicia y mayores condiciones de seguridad, además de honrar la memoria de Carlos Alberto Manzo, presidente municipal de Uruapan, asesinado el pasado 1 de noviembre de 2025 en un ataque armado ocurrido en plena plaza pública durante el desarrollo del Festival de Velas.

Los organizadores señalaron que la convocatoria responde al creciente clima de violencia que enfrentan funcionarios municipales, líderes comunitarios y ciudadanos en distintas regiones del país. Aseguraron que las movilizaciones del 15 de noviembre tendrán un carácter pacífico y familiar, e hicieron un llamado a la población a sumarse a la exigencia nacional de paz.

¿A qué hora será la marcha del Movimiento del Sombrero en CDMX?

En la Ciudad de México, la marcha iniciará a las 11:00 horas desde el Ángel de la Independencia, para avanzar por Paseo de la Reforma y concluir en la plancha del Zócalo capitalino. Como parte de la identidad del movimiento, se pidió a los asistentes acudir con playera blanca y portar un sombrero, símbolo que se ha convertido en emblema de unidad y resistencia.

Estados donde habrá movilizaciones del Movimiento del Sombrero

Además de la capital del país, se prevén protestas en:

Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Los organizadores advirtieron que las movilizaciones continuarán en tanto no existan avances en materia de seguridad y justicia, especialmente en casos de violencia política y homicidios contra autoridades locales.

"Esta Lucha Va a Seguir y con el Legado de Carlos Manzo", Afirma Grecia Quiroz

