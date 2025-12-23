Localizan Cuerpo de Persona Desaparecida tras Accidente Aéreo en Texas; Suman 6 Muertos

La Secretaría de Marina (Semar) informó que, con el apoyo de autoridades locales, fue localizado este martes 23 de diciembre de 2025 el cuerpo de la persona que estaba pendiente por ubicar, derivado del accidente aéreo ocurrido ayer en Galveston, Texas.

Con la localización de dicha persona, suman seis víctimas mortales por el accidente aéreo, mientras el número de sobrevivientes se mantiene en dos.

El cuerpo localizado sería el del teniente de navío A.N. P.A., Luis Enrique Castillo Terrones.

¿Cuál es el estado actual de los sobrevivientes del accidente aéreo?

Los sobrevivientes se encuentran estables y reciben la atención médica correspondiente, informó la Marina en un comunicado difundido este martes 23 de diciembre de 2025.

Tras lo ocurrido, la Semar mantiene la coordinación interinstitucional e internacional, así como el acompañamiento cercano a los familiares, a fin de brindarles el apoyo y la atención necesarios.

Es de destacar que la institución ha recibido durante todo el proceso los apoyos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consulado General de México en Houston y demás autoridades locales de Estados Unidos de América

En el documento, la dependencia federal agradeció las muestras de solidaridad y apoyo expresadas tras el accidente; asimismo, refrendó su compromiso de seguir informando las actualizaciones del caso.

¿Quiénes son las víctimas mortales del accidente aéreo de Galveston?

De acuerdo con el medio Click2Houston, el Consulado de México dio a conocer los nombres de las cinco personas que murieron en la aeronave de la Marina de México que realizaba un vuelo de misión humanitaria en apoyo a la Fundación Michou y Mau.

Miembros de la Semar fallecidos:

Teniente de Navío A.N. P.A. Víctor Rafael Pérez Hernández.

Teniente de Navío S.S.N. Juan Iván Zaragoza Flores.

Marinero A.N. E. Av. Guadalupe Flores Barranco.

Teniente de Navío A.N. P.A. Luis Enrique Castillo Terrones.

Pasajeros fallecidos:

Federico Efraín Ramírez Cruz (Paciente).

Juan Alfonso Adame González (Médico).

